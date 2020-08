Nov mural Danila Vukovića, ovoga puta u Medveđi, rodnom mestu popularnog Đode

Mural sa likom Miroljuba Trošića (1948-2020), poznatijeg kao Đoda iz tv ostvarenja Radoša Bajića “Selo gori,a baba se češlja” oslikan je u selu Medveđa kod Trstenika. Autoru mr Danilu Vukoviću trebalo je blizu četiri dana da doslovce oživi prepoznatljivo lice glumca koji je preminuo februara ove godine. Ostalo je samo da se na zidu seoske prodavnice, koji je poslužio kao “platno” i gde je Đoda provodio godine, ispiše njegovo ime

– Sama ideja je potekla od našeg istaknutog glumca Radoša Bajića, koji mi je ukazao poverenje i odredio nimalo lak zadatak – priča za portal Kruševacgrad Danilo Vuković.

– Moram da kažem da su u mnogome pomogli i članovi udruženja „Stara škola Medveđa“ koji su pribavili saglasnost od preduzeća „Zapadna Morava“ na čijem zidu je izveden mural kao i što su sam zid koji je bio u prilično lošem stanju popravili i pripremili za slikanje.

Veliko je zadovoljstvo, dodaje Vuković, naslikati čoveka koji je toliko poseban na sebi svojstven način i drago mi je da sam mogao na neki način da doprinesem da njegov lik i delo ostane zapisano u sećanju meštana ovog kraja. ”Đodin mural” nije samo priča o Đodi, već omaž svim “običnim”, a velikim ljudima.

– Izazovi su bili veliki, ali dobio sam veliku podršku od meštana u svakom smislu – govori autor.- Bilo je jako interesantnih i toplih komentara. Najveći utisak na mene ostavilo je to što su svi koji su prošli sokakom sa uzdahom rekli „eej vratio se NAŠ Đoda“. Bio je upravo to NAŠ, čovek iz naroda. Nadam se da će tako posmatrati i generacije koje dolaze i da će mural ostaviti trag kao što je ostavio i on čije replike i šale iz serije koristimo i dan danas.

Radoš Bajić objavio je na Instagramu dirljiv osvrt na svoje motive za realizaciju ideje o muralu, koji je visok tri, a širok dva metra. Pratiocima na ovoj društvenoj mreži podelio je i slikovito opisanu “lokaciju” murala: raskrsnica regionalnog puta, koji levom obalom Morave od Trstenika do Kruševca vijuga kroz sela Grabovac, Bogdanje, Medveđa, Velika Drenova i Kukljin, u kojima se od 2006. do 2016. snimala najgledanija srpska serija svih vremena.

Samo nekoliko kuća od objekta gde je oslikan njegov lik, živeo je Miroljub Trošić sa svojim potomcima. Za života je igrao u Amaterskom pozorištu, predavao muzičku kulturu u više škola u Raškom okrugu, umeo da biciklom “otpedali” sve do Jadranskog mora.

Pamtiće se ipak, kao “Đoda” i kao junak iz serije i kao čovek iz Medveđe, jer ime uvek odredi čoveka i sećanje ljudi na one koji više nisu sa nama.

Kada zidovi postanu platno Mr Danilo Vuković je u Medveđi, na severnom zidu stare školske zgrade u aprilu 2018. godine oslikao likove Saše Milanovića, Dragana Trošića, Nebojše Staničića i Dragana Milićevića, mladića iz ovog kraja koji su poginuli u ratovima tokom 90-ih godina. Neku godinu ranije oslikao je čitavih 20 metara zida autobuske stanice u Trsteniku muralom “Moravska sanđam glista”, uradio je dvodelni mural “Žarko voli plavuše” na zgradi i više drugih umetničkih dela u javnom prostoru. Radi kao likovni urednik pri Centru za kulturu Narodnog univerziteta u Trsteniku.

I.R.

Nov mural Danila Vukovića, ovoga puta u Medveđi, rodnom mestu popularnog Đode

Mural sa likom Miroljuba Trošića (1948-2020), poznatijeg kao Đoda iz tv ostvarenja Radoša Bajića “Selo gori,a baba se češlja” oslikan je u selu Medveđa kod Trstenika. Autoru mr Danilu Vukoviću trebalo je blizu četiri dana da doslovce oživi prepoznatljivo lice glumca koji je preminuo februara ove godine. Ostalo je samo da se na zidu seoske prodavnice, koji je poslužio kao “platno” i gde je Đoda provodio godine, ispiše njegovo ime - Sama ideja je potekla od našeg istaknutog glumca Radoša Bajića, koji mi je ukazao poverenje i odredio nimalo lak zadatak - priča za portal Kruševacgrad Danilo Vuković. - Moram…