Narodna stranka kritikuje rebalans i način izbora novih kadrova

U kruševačkom odboru Narodne stranke smatraju da se rebalansom budžeta omogućava nastavak „šminkanja grada“, kritikuju nastavljanje prakse postavljanja stranačkih – podobnih kadrova umesto stručnih te izražavaju sumnju u vezi sa iznosom planiranim za rekonstrukciju Trga. Nije im jasan ni izbor Miloša Nenezića, direktora „Trajal korporacije“, u okviru koje postoji istoimeni fudbalski klub, za direktora FK Napredak

– Na prvi pogled vidimo da je u budžetu najviše sredstava opredeljeno za „šminkanje“ grada i usluge lokalne samouprave, daleko više nego za škole i obrazovanje, zdravstvenu zaštitu ili podsticaj poljoprivrednog i ekonomskog razvoja grada. To nam govori da ova vlast misli samo na sebe i više računa vodi o samoreklamerstvu i marketingu, nego o stvarnim potrebama građana Kruševca – kazao je na konferenciji za novinare član Gradskog odbora Narodne stranke Vladan Mitić.

Napomenuo je da je prema rebalansu izgradnja Dino parka prioritet, ali da to nije rekonstrukcija zgrade bivšeg grudnog odeljenja u krugu Bolnice, koja godinama propada, kao ni eventualna nabavka nedostajuće medicinske opreme.

Navodeći da će za rekonstrukciju Trga biti izdvojeno 380 miliona dinara Mitić je kazao da sumnja da su „prikazani troškovi višestruko uvećavani kako bi se nekom obezbedio profit“.

– Zbog toga insistiramo na tome da svi radovi i troškovi budu potpuno transparentni, počev od izrade idejnog rešenja, cene projekta, odabira izvođača radova. Građani moraju da budu upoznati gde je otišao svaki njihov dinar i ko je odlučio o tome, kako bi se sutradan moglo postaviti pitanje eventualne odgovornosti ili izrazila zahvalnost – kazao je on.

Brine, dodao je on, to što će, prema najavama nadležnih, sabraćajnice u centru biti smanjene, što može da dovede do kolapsa u već usporenom i zagušenom saobraćaju u širem centru grada.

Mitić je, takodje, u ime Narodne stranke, od gradonačelnice Kruševca zatražio da na uvid građanima dostavi detaljne biografije novih kadrova koji se biraju na direktorska mesta i ostale funkcije u javnim preduzećima i ustanovama.

– Smatramo da se mora prekinuti sa praksom da se na čelne pozicije u gradu i republici postavljaju stranački poslušnici, bez potrebnih uslova i znanja, čija je jedina referenca „umeju da slušaju, klimaju glavom i aplaudiraju“, odnosno praksa da se za pojedinca traži funkcija, već insistiramo na tome da se za određenu funkciju nalazi najbolji kandidat – objasnio je on.

Kao čudan Mitić je naveo i izbor generalnog direktora Trajala Miloša Nenezića za predsednika FK Napredak, jer u okviru pomenute fabrike postoji istoimeni fudbalski klub.

– Koliko jer nama poznato sportski direktor FK Trajal je Milan Gašić. Sa druge strane predsednik Fudbalskog saveza Rasinskog okruga je Vladan Gašić. Rebalansom budžeta je za sport i rekreaciju predviđeno 30 miliona više, od čega će, prema našim infomacijama FK Napredak dobiti 20 miliona dinara. Da podsetimo da mu do sada nije išao ni dinar – kazao je Mitić.

Narodna stranka kritikuje rebalans i način izbora novih kadrova

