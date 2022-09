NS zabrinuta zbog štednje i hladnih vrtića, u “Nati” tvrde da se sobe dogrevaju

Kruševački odbor Narodne stranke zabrinut je jer su se, kako je saopštio, toj stranci javili roditelji dece koja pohađaju vrtiće, uz tvrdnju da im je rečeno da “decu oblače toplije, jer je zabranjeno korišćenje klima za dogrevanje učionica”. Direktorka PU “Nata Veljković”, Vesna Živković, je za KruševacGrad rekla da se preporuke Vlade poštuju, ali da su jutros uključene grejalice jer niko ne bi dopustio da se deca smrzavaju.

Narodna stranke, Odbor u Kruševcu, naveo je u saopštenju za javnost da im se poslednjih nekoliko dana javljaju roditelji zabrinuti zbog onoga što im je rečeno na roditeljskim sastancima u PU„Nata Veljković“.

– Ne radi se ovde o tome da su roditelji „primorani“ da plaćaju sve, od dečjih novina do sijalice u učionici, na to su nekako i navikli. Roditelje je šokirala vest koja im je saopštena: „Oblačite vašu decu toplo, jer je zabranjeno korišćenje klima uređaja za dogrevanje učionica.“ Zabrinuti roditelji govore kako im je saopšteno da je prema Uredbi Vlade Srbije doneta preporuka o štednji električne energije u državnim preduzećima i ustanovama. I umesto da krivci budu kažnjeni, prvenstveno mislimo na nesposobno stranačko rukovodstvo EPS-a, kažnjena će biti naša deca – saopštila je Narodna stranka.

Ovakva Uredba Vlade, smatraju, ugrožava zdravlje najmlađih, jer je jutarnja temperatura pet stepeni, a grejna sezona počinje tek 15. oktobra.

– Roditelji će svoju decu predati vaspitačicama, koje će ih dočekati u hladnim učionicama, koje se neće ugrejati na prognoziranih 18 stepeni. Zato predlažemo da se roditelji, koji su zabrinuti za svoju decu i nezadovoljni ovom odlukom rukovodstva vrtića, organizuju i više puta u toku dana, posete kancelarije „Nate Veljković“. Potpuno mirno, bez ikakve priče i polemike, samo sa termometrom u rukama i osmehom na licu, da u gandijevskom stilu provere koliko „greju državna jasla“ i da li je i njihova klima otišla na „OFF“ ili možda baš i nije – navedeno je u saopštenju te stranke.

Povodom ovih tvrdnji direktorka PU “Nata Veljković”, Vesna Živković, za KruševacGrad kaže da se preporuka Vlade poštuje, ali da se prostorije u kojima deca borave greju.

– Grejna sezona počinje 15. oktobra, kad dođu hladni dani pre nje grejemo se i snalazimo kao i svi drugi, uključujemo klime i grejalice. Početkom septembra stigla je preporuka Ministarstva prosvete, u kojoj piše da treba da smanjimo troškove svih energenata, a to se postiže gašenjem sijalica, reflektora, menjanjem stolarije, postavljanjem solarnih panela, i dogrevanjem prostorija do 20 stepeni, a ne do 18 kako navode iz Narodne stranke – ističe Živkovićka.

Zaposleni u vrtićima dobili su zaduženja da vode računa i kontrolišu potrošnju struje.

– Poslali smo po vrtićima preporuku, ne naredbu, da se odrede zaposleni koji će voditi računa o potrošnji struje. Kao direktor i majka troje dece, ali i svi vaspitači naše ustanove, nećemo dozvoliti da deca borave u hladim prostorijama. Jutros su u svim vrtićima uključene klime i grejalice i decu su dočekale zagrejane radne sobe. Jedine prostorije koje ne zagrevamo su hodnici i naše kancelarije – uverava Živkovićka.

M.S.