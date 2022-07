Najtopliji dan vrelog talasa, sutra blago osveženje!

Crveni meteoalarm na snazi je u celoj Srbiji, maksimalna dnevna temperatura danas 41 stepen, sutra osveženje za oko pet stepeni. U narednoj nedelji, najtoplije će biti u utorak

Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod u nedelju (24.jul) se očekuje manji pad temperature (od 32 do 35 stepeni), osim na krajnjem jugu i jugoistoku Srbije gde će i dalje biti veoma toplo sa temperaturama od 35 do 40 stepeni. U većini mesta će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a lokalno se očekuje i pojava kratkotrajnog pljuska sa grmljavinom.

U ponedeljak će biti pretežno sunčano sa najvišom temperaturom od 33 do 37 stepeni , dok će utorak biti najtopliji dan sledeće nedelje, ponovo od 35 do 40 stepeni. U utorak posle podne se na zapadu i jugozapadu, a u toku noći i u ostalim krajevima uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti praćeni i gradom i jakim i olujnim vetrom.

Od srede pa do kraja nedelje, maksimalna temperatura kretaće se od 32 do 36 stepeni, a pljuskovi sa grmljavinom očekuju se uglavnom južno od Save i Dunava i to u sredu i četvrtak.

Preporuka građanima je da bez preke potrebe ne izlaze napolje a da, ukoliko moraju da izađu, obavezno sa sobom ponesu flašicu vode. Prilikom boravka na otvorenom potrebno je da se nanese krema sa UV faktorom, stavi šešir ili kapa na glavu, te obuče nešto laganije. Savet svima je da unose više tečnosti, od 8 do 10 čaša vode u toku dana, i da izbegavaju obilne obroke.

D.P.