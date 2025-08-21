Na Jastrepcu otvoren kamp za mlade obolele od dijabetesa

Na planini Jastrebac, u turističkom objektu Vila Idila, danas je otvoren kamp namenjen mladima obolelim od dijabetesa tipa 1. Tokom pet dana učesnici će imati priliku da kroz predavanja, radionice i zajedničke aktivnosti steknu nova znanja, ali i da razmene iskustva o životu sa ovom bolešću

Kamp se održava u okviru Lokalnog akcionog plana za mlade, a program podrazumeva stručna predavanja o dijabetesu, roditeljstvu, korišćenju insulinske pumpe, zdravoj ishrani i značaju fizičke aktivnosti. Svakog dana planirana su po dva predavanja, kao i psihološke radionice i fizičke aktivnosti, uz obezbeđen smeštaj i ishranu za sve učesnike.

– Kamp za mlade nosi slogan „Od snova do stvarnosti – roditeljstvo i dijabetes“. Ovo je jedna od najpopularnijih tema, posebno za mlade koji su kao deca oboleli od dijabetesa tip 1. Veliki broj učesnika su studenti ili zaposleni mladi, kojima su ovakva predavanja važna kako bi se pripremili za slobodno i sigurno ostvarenje roditeljstva. Pored pravilne ishrane, pošto svakog dana vodimo računa o broju ugljenih hidrata, ono što nam je cilj ovde jeste da pokažemo da treba da budemo fizički aktivni što doprinosi regulaciji ove bolesti, a edukacija je bitna za sve. Svakog dana dva predavanja o dijabetesu ćemo imati, kao i mnoge druge aktivnosti – rekla je Latinka Milojević, predsednica Društva i koordinator kampa, dodajući da su organizatori Kampa Grad Kruševac, Kancelarija za mlade i Društvo za borbu protiv šećerne bolesti.

Osim što podstiče mlade na zdrav način života i pravilno upravljanje bolešću, kamp ima i cilj da ih ohrabri u ostvarivanju važnih životnih uloga, među kojima je i roditeljstvo. Učesnicima će boravak na Jastrepcu biti prilika da se edukuju, osnaže i povežu u zajedničkoj borbi za bolji kvalitet života sa dijabetesom.