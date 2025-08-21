U sredu 13. sednica gradske Skupštine – ovo je dnevni red

Dnevni red:

1. Konstatovanje prestanka mandata odbornika Skupštine grada Kruševca.

2. Potvrđivanje mandata odbornika.

3. Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Kruševca za period januar – jun 2025. godine.

4. Predlog Odluke o matičnom području grada Kruševca.

5. Predlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Poslovni centar“.

6. Predlog Odluke o davanju saglasnosti i usvajanju Projekta javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za poveravanje obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada.

7. Predlog Odluke o davanju saglasnosti i usvajanju Projekta javno-privatnog partnerstva za supstituciju proizvodnje toplotne energije iz fosilnih goriva toplotnom energijom dobijenom iz obnovljivih izvora, bez elemenata koncesije.

8. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa poslovanja JKP „Gradska toplana“ Kruševac za 2025. godinu.

9. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu Programa poslovanja JP za urbanizam i projektovanje za 2025. godinu.

10. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa poslovanja JKP „Vodovod-Kruševac” za 2025. godinu.

11. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu II Programa poslovanja JKP “Kruševac” sa PO Kruševac za 2025. godinu.

12. Predlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o merenju i verifikaciji za utvrđivanje ostvarene uštede u energiji u periodu maj 2024 – april 2025. godine po Ugovoru o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije i modernizacije sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije sa Led tehnologijom na teritoriji grada Kruševca.

13. Predlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o merenju i verifikaciji za utvrđivanje ostvarene uštede u periodu april 2024 – mart 2025. godine po Ugovoru o javnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja dela sistema javnog osvetljenja u naseljenim mestima grada Kruševca.

14. Predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog preduzeća „Poslovni centar“ Kruševac.

15. Predlog Rešenja o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Poslovni centar“ Kruševac.

16. Predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod – Kruševac“ Kruševac.

17. Predlog Rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod – Kruševac“ Kruševac.

18. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Saveta za zdravlje.

19. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Vuk Karadžić“ u Kruševcu.

20. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Jovan Popović“ u Kruševcu.

21. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Vasa Pelagić” Padež.

22. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Medicinske škole u Kruševcu.

23. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Prve tehničke škole u Kruševcu.

24. Predlog Odluke o otuđenju iz javne svojine grada Kruševca – Poslovni kompleks u naseljenom mestu Lipovac, izgrađen na katastarskoj parceli broj 285/3 i 287/2, upisane u LN 27, KO Lipovac.