U sredu 13. sednica gradske Skupštine – ovo je dnevni red
Postavljeno: 21.08.2025
Skupština grada Kruševca zakazala je svoju 13. sednicu koja će biti održana u sredu, 27. avgusta, sa početkom u 10 časova u zgradi Skupštine grada, sala broj 34. Na ovoj sednici odbornici će razmatrati niz značajnih pitanja od interesa za građane Kruševca od izveštaja i planova javnih preduzeća, preko odluka o novim Projektima, do imenovanja direktora i članova školskih odbora
Dnevni red:
1. Konstatovanje prestanka mandata odbornika Skupštine grada Kruševca.
2. Potvrđivanje mandata odbornika.
3. Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Kruševca za period januar – jun 2025. godine.
4. Predlog Odluke o matičnom području grada Kruševca.
5. Predlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Poslovni centar“.
6. Predlog Odluke o davanju saglasnosti i usvajanju Projekta javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za poveravanje obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada.
7. Predlog Odluke o davanju saglasnosti i usvajanju Projekta javno-privatnog partnerstva za supstituciju proizvodnje toplotne energije iz fosilnih goriva toplotnom energijom dobijenom iz obnovljivih izvora, bez elemenata koncesije.
8. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa poslovanja JKP „Gradska toplana“ Kruševac za 2025. godinu.
9. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu Programa poslovanja JP za urbanizam i projektovanje za 2025. godinu.
10. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa poslovanja JKP „Vodovod-Kruševac” za 2025. godinu.
11. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu II Programa poslovanja JKP “Kruševac” sa PO Kruševac za 2025. godinu.
12. Predlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o merenju i verifikaciji za utvrđivanje ostvarene uštede u energiji u periodu maj 2024 – april 2025. godine po Ugovoru o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije i modernizacije sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije sa Led tehnologijom na teritoriji grada Kruševca.
13. Predlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o merenju i verifikaciji za utvrđivanje ostvarene uštede u periodu april 2024 – mart 2025. godine po Ugovoru o javnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja dela sistema javnog osvetljenja u naseljenim mestima grada Kruševca.
14. Predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog preduzeća „Poslovni centar“ Kruševac.
15. Predlog Rešenja o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Poslovni centar“ Kruševac.
16. Predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod – Kruševac“ Kruševac.
17. Predlog Rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod – Kruševac“ Kruševac.
18. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Saveta za zdravlje.
19. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Vuk Karadžić“ u Kruševcu.
20. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Jovan Popović“ u Kruševcu.
21. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Vasa Pelagić” Padež.
22. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Medicinske škole u Kruševcu.
23. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Prve tehničke škole u Kruševcu.
24. Predlog Odluke o otuđenju iz javne svojine grada Kruševca – Poslovni kompleks u naseljenom mestu Lipovac, izgrađen na katastarskoj parceli broj 285/3 i 287/2, upisane u LN 27, KO Lipovac.
Mole se predstavnici javnosti da budu obavešteni, a novinarske ekipe koje će pratiti sednicu dužne su da najkasnije 48 sati pre početka dostave zahtev za akreditaciju na mejl sekretara Skupštine Ivane Petrović ([email protected]).
