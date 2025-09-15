Jastrebac i OFK Kopaonik 1931 podelili bodove

Odigrane su utakmice 5. kola Zone „Zapad“ na kojima su postignuti sledeći rezultati: Sloga (Ć) – Župa 3:2, Sloga (D) – Vinogradar 3:0, Radnički – SFS Borac 2:1, Mladi Borac – OFK Lugomir 5:3, Jastrebac – OFK Kopaonik 1:1, Napredak – Orlovi 1:2

Na tabeli posle ovog kola vode Radnički iz Svilajnca i Sloga iz Despotovca sa po 12 bodova.

U najuzbudljivijoj utakmici u ovom kolu su se sastali Jastrebac iz Velikog Šiljegovca i OFK Kopaonik 1931 iz Brusa. Utakmica je odigrana na stadionu SC Borac u Bivolju na kome Šiljegovčani igraju svoje utakmice kao domaćini.

Poveli su gosti iz Brusa na samom početku meča (4. minut) kada mrežu pogađa golgeter Kopaonika Predrag Vukojević. Rezultat se nije menjao sve do samog kraja utakmice, kada je najsnalažljiviji, pred golom gostiju, Andrija Milosavljević koji u 83. minutu postiže pogodak za konačan rezultat od 1:1.