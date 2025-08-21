Za vikend biciklistička trka na Kopaoniku

Tour de Kop 2025 biciklističko rekreativni događaj održaće se na padinama Kopaonika 23. i 24. avgusta, a start je u Brzeću, kod hotela Junior

Učesnici će tokom dva dana imati prilike da izvezu dve etape „Krug na Krivu Reku“ i „Do Jošaničke Banje i nazad“, kao i tri uspona – iz pravca Krive Reke, od Brzeća ka Kopaoniku i od Jošaničke Banje ka Kopaoniku.

Prvog dana, u subotu 23. avgusta vozi se etapa „Krug na Krivu Reku“ u dužini od 72.2 kilometra, kada će učesnici krenuti u 9:30 iz Brzeća pa preko Brusa i Milentije na uspon ka Krivoj Reci i Jarmu a potom spust do Brzeća.

Drugog dana, u nedelju 24. avgusta, vozi se etapa „Do Jošaničke banje i nazad“ u dužini od 83 kilometra – start je u 9:30 kod hotela Junior u Brzeću, potom uspon ka Kopaoniku i spust do Jošaničke Banje, odakle je povratak u suprotnom pravcu. Uspon od Jošaničke Banje ka Kopaoniku i spust do Brzeća.

Kao i prethodnih godina učesnici Tour de Kop videće da to nije trka već jedinstveno biciklističko iskustvo i prilika da se osete draži Kopaonika, najizazovnije i najlepše planine u Srbiji koje odlikuju čist vazduh, fantastični predeli, avantura, druženje.

S obzirom da su završene promotivne prijave ipak je moguća prijava na dan događaja ali bez startnog paketa – kotizacija iznosi 80 eur (po srednjem kursu NBS) koja obuhvata okrepu duž staze i tehničku podršku na drumu.

Organizator sportsko-rekreativnog događaja Tour de Kop, koji se održava na padinama planine Kopaonik od 2019. godine, je sportsko udruženje Tour de Fun i proslavljeni biciklistički as Ivan Stević.

Izvor i foto: Tour de Fun