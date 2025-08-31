Limenka fest od srede u Lazarevom gradu

Na otvaranju Limenka Teatar Festa, internacionalnog pozorišnog festivala za decu u Kruševcu, u sredu 3. septembra decu i njihove roditelje očekuje sadržajan celodnevni program

Okupljanje učesnika karnevala na Trgu glumaca i organizacija povorke zakazano je za 10:15 časova. U povorci će učestvovati učenici trećeg razreda osnovnih škola „Nada Popović” i „Jovan Popović”, kao i trideset malih i mladih sportista koje okuplja Sportski savez Kruševca, a koji predstavljaju sve sportove koje deca treniraju.

U povorci će se svojim lepim i raznovrsnim aktivnostima predstaviti i deca iz Kulturnog centra Kruševca, kao i mladi i mali folkloraši KUD Soko-Dedina.

U 11 časova karnevalska povorka kreće od Kruševačkog pozorišta, Vidovdanskom ulicom do kružnog toka na Trgu kosovskih junaka i nazad Vidovdanskom ulicom do bine na Trgu glumaca, na kojoj će dečiji hor Kulturnog centra Kruševac izvesti program, a devojčica Dunja Jović svečanim govorom otvoriti Festival.

Nakon toga će publika biti pozvana da obiđe Limenka Bazar te pogleda predstavu Kruševačkog pozorišta „Ružno pače”, koja počinje u 12 sati. Ulaznice za prvu predstavu neće biti u prodaji, jer je namenjena đacima – učesnicima karnevala.

U večernjem delu programa, od 17.30 posetioci će na Limenka bazaru, edukativno-zabavnom predprogramu, moći da predaju prazne, iskorišćene limenke na Limenka trezoru, a zatim na Limenka menjačnici dobiju svoje ALU COIN-e, simbolične novčiće, zvaničnu valutu festivala. Kursna lista je 5 limenki za 1 ALU COIN. Njima će najpre kupiti svoje ulaznice za predstavu „Zec i pas”, Pozorišta lutaka „Pinokio” iz Beograda na Limenkica biltarnici i zatim dalje na Bazaru razne zanimljive i korisne stvarčice.

Međunarodni festival dečjeg pozorišta „Limenka teatar fest“, koji povezuje umetnost, ekologiju, reciklažu i druženje, biće održan u Kruševcu od 3. do 7. septembra.

Tokom pet festivalskih dana, publika će imati priliku da pogleda jedanaest predstava iz osam zemalja – Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Severne Makedonije, Mađarske, Bugarske, Perua i Slovačke. Program je kreiran po izboru selektora Slobodana Jovanovića i umetničke direktorke festivala, glumice i rediteljke Valentine Pavličić.

Foto: Vladimir Veličković