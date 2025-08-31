Ubedljiva pobeda fudbalerki Napretka

U 2.kolu Prve lige Srbije za žene , fudbalerke Napretka su na dominatan način osvojile sva tri boda protiv Borca u Čačku pobedom od 5:1 (2:0)

Golove za pobednički tim postigle su Milica Poljaković i Nađa Gavrilović po dva, dok je jednom mrežu Čačanki pogodila Suzana Petronijević. Počasni gol za domaću ekipu je postigla Elena Stević.

Posle dva odigrana kola, Čarapanke se nalaze na čelu prvoligaške tabele sa šest osvojenih bodova, kolko ima i drugoplasirana ekipa Lavice Dubočica iz Leskovca.

U sledećem kolu se upravo ove dve ekipe sastaju u derbi susretu koji će se odigrti na stadionu Ratomir Mićić – Miče u subotu, 6. septembra u 16 sati.

Iz Kruševačkog prvoligaša apeluju na sve ljibitelje fudbala i navijače da u što većem broju dođu na ovu utakmicu, daju podršku svojim fudbalerkama i da zajedno proslave još jednu veoma važnu pobedu u nizu.

I. M.