Po bod za Jedinstvo i Trstenik

Postavljeno: 31.08.2025

Odigrane su utakmice 3. kola Srpske lige Istok, gde su oba predstavnika Rasinskog okruga kao domaćini odigrali nerešeno

Jedinstvo 1936 nakon poraza u Kladovu od Đerdapa, na svom terenu je očekivalo pobedu protiv Vlasine iz Vlasotinca. Međutim, odigrali su nerešeno – 2:2, te im je to 4. bod u ovoj sezoni.

Trstenik PPT je tek u ovom kolu došao do prvog boda, nakon što su odigrali 1:1 sa Jedinstvom iz Paraćina.

U narednom, 4. kolu koje je na programu 6. septembra, Jedinstvo 1936 gostuje Boru, aktuelnom lideru na tabeli, dok će Trsteničani igrati protiv Dunava u Prahovu.

I. M.

Poraz fudbalera Trayala pod Bagdalom

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
31. avgust 2025., 13:39
 

Delimično oblačno
24°C
Apparent: 21°C
Pritisak: 1009 mb
Vlažnost: 92%
Vetar: 1.7 m/s NNW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top