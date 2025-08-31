Po bod za Jedinstvo i Trstenik

Odigrane su utakmice 3. kola Srpske lige Istok , gde su oba predstavnika Rasinskog okruga kao domaćini odigrali nerešeno

Jedinstvo 1936 nakon poraza u Kladovu od Đerdapa, na svom terenu je očekivalo pobedu protiv Vlasine iz Vlasotinca. Međutim, odigrali su nerešeno – 2:2, te im je to 4. bod u ovoj sezoni.

Trstenik PPT je tek u ovom kolu došao do prvog boda, nakon što su odigrali 1:1 sa Jedinstvom iz Paraćina.

U narednom, 4. kolu koje je na programu 6. septembra, Jedinstvo 1936 gostuje Boru, aktuelnom lideru na tabeli, dok će Trsteničani igrati protiv Dunava u Prahovu.

I. M.