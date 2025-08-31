Bez šaltera do nove vozačke

Građani Srbije imaju mogućnost da vozačku dozvolu zamene bez ijednog odlaska na šalter, zahvaljujući unapređenoj elektronskoj usluzi na Portalu eUprava. Ovaj servis, namenjen svim registrovanim korisnicima, donosi jednostavniji i brži postupak zamene dokumenata i predstavlja još jedan korak u digitalizaciji javne uprave

Put do nove vozačke dozvole sada je u potpunosti digitalizovan, od podnošenja zahteva, preko elektronskog plaćanja, do dostave dokumenta na kućnu adresu. To znači da vozači više ne moraju da čekaju u redovima, niti da odlaze u policijsku stanicu, već sve obavljaju onlajn, koristeći svoj nalog.

Interesovanje građana za ovu uslugu bilo je veliko još od 2021. godine, kada je omogućeno prvo podnošenje zahteva putem interneta.

Elektronska zamena vozačke dozvole dostupna je u svim situacijama kada dokument prestane da važi, ali i u slučaju promene imena ili adrese, kao i kada je dozvola izgubljena, ukradena ili fizički oštećena. Građani kojima je potrebna nova dozvola sada mogu samo da se prijave na portal, odaberu odgovarajuću opciju i završe proceduru za nekoliko minuta.

Za korišćenje usluge potrebno je posedovati važeću ličnu kartu Republike Srbije i biti prijavljen na Portal eUprava, bilo pomoću mobilne aplikacije ConsentID, bilo uz kvalifikovani elektronski sertifikat. Oni koji koriste sertifikat na računaru moraju imati instaliranu aplikaciju za elektronsko potpisivanje, dok korisnici ConsentID aplikacije zahtev potpisuju uz sertifikat u klaudu.

Sistem pritom traži i potvrdu da se od poslednjeg izdavanja vozačke dozvole nisu dogodile značajne promene, kao i saglasnost da se za novu dozvolu upotrebi fotografija iz lične karte.

Ovaj vid digitalizacije predstavlja nastavak politike Vlade Srbije u pravcu smanjenja administrativnih procedura i uštede vremena građanima. Sa više od 1.000 usluga koje su do sada postale dostupne putem portala, eUprava sve više postaje centralno mesto za komunikaciju građana i države.

J.S.