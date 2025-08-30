Mladi atletičari Kruševca na takmičenju u Brnu

Na Evropskim dečijim Atletskim igrama, koje se održavaju od 29. do 31. avgusta u češkom Brnu, učestvovalo je troje atletičara koje je predvodio trener Goran Begović

Prvenstvo je namenjeno uzrastu do 15 godina, a Kruševljanka Lena Radosavljević je završila kao 4. u konkurenciji od 46 najboljih kakačica uvis u Evropi.

Vuk Perović i Aleksa Milosavljević su nastupali u trkama na 60m i na 300m i ostvarili su zapažene rezultate u granicama svojih najboljih ovosezonskih rezultata.

I. M.