Mladi atletičari Kruševca na takmičenju u Brnu

Postavljeno: 30.08.2025

Na Evropskim dečijim Atletskim igrama, koje se održavaju od 29. do 31. avgusta u češkom Brnu, učestvovalo je troje atletičara koje je predvodio trener Goran Begović

Prvenstvo je namenjeno uzrastu do 15 godina, a Kruševljanka Lena Radosavljević je završila kao 4. u konkurenciji od 46 najboljih kakačica uvis u Evropi.

Vuk Perović i Aleksa Milosavljević su nastupali u trkama na 60m i na 300m i ostvarili su zapažene rezultate u granicama svojih najboljih ovosezonskih rezultata.

I. M.

Poraz fudbalera Trayala pod Bagdalom

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
30. avgust 2025., 21:42
 

Delimično oblačno
20°C
Apparent: 23°C
Pritisak: 1009 mb
Vlažnost: 49%
Vetar: 0.1 m/s NE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top