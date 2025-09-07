Ćerka samuraja i Tobija zatvaraju ovogodišnji Limenka Teatar fest

Danas, poslednjeg dana Limenka Teatar festa, u Kruševačkom pozorištu će se izvesti dve predstave – „Ćerka samuraja“ i „Tobija“

Od 11 sati, Senju Papet Kompani iz glavnog grada Bugarske će odigrati komad prema japanskoj narodnoj bajci „Hime s velikim šeširom”.

Naime, niko ne zna ko je devojčica Ume i zašto nosi ogromnu činiju pirinča na glavi. To zna samo Itaru, najmlađi sin Šoguna, koji je ne ismeva, već postaje njen prijatelj. Pokušavajući da razbiju čaroliju i uklone činiju sa njene glave, Ume i Itaru nailaze na razne prepreke pokazujući ljubaznost, iskrenost i odanost. Poučna i istinita, kroz prizmu japanske kulture, ova predstava za decu i odrasle uči nas da naša sreća zavisi od nas samih.

Pozorište mladih iz Sarajeva će od 19 časova zatvoriti ovogodišnji Limenka Teatar fest u Kruševcu predstavom „Tobija“.

Pas jazavičar Tobija nije srećan – misli da bi voleo da izgleda drugačije. Na nagovor svog vlasnika Florijana, odlazi u zoološki vrt da od životinja potraži savet. Slon, žirafa, tigar, roda, nilski konj i zec otkrivaju mu svoje posebne osobine – snagu, dug vrat, oštre zube, krila, veliku glavu i brze noge. Tobija poželi da ima sve to, ali kada vidi kakvo bi čudovište postao, shvata najvažniju lekciju: najlepše je biti ono što jesi!

