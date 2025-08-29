„Pivo i kobasice“ na Bagdali

Postavljeno: 29.08.2025

Na platou restorana Bagdala održan je festival „Pivo i kobasice“, koji je privukao veliki broj posetilaca

Ovo je osmi festival po redu, koji se organizuje svake godine, poslednje nedelje avgusta. U ponudi su bila domaća piva i piva iz uvoza. Po prvi put ove godine uvedene su i veganske kobasice. Za dobru muziku bili su zaduženi kruševački bend TRI-O i DJ, Mraka.

Festival „Pivo i kobasice“ bio je idealna  prilika da se u jednoj od omiljenih lokacija u gradu spoje ukusna hrana, dobro, hladno pivo i odlična muzika, uz prijatan letnji povetarac i dovoljno mesta za sve posetioce.

J.S.

 

