„Pivo i kobasice“ na Bagdali

Na platou restorana Bagdala održan je festival „Pivo i kobasice“, koji je privukao veliki broj posetilaca

Ovo je osmi festival po redu, koji se organizuje svake godine, poslednje nedelje avgusta. U ponudi su bila domaća piva i piva iz uvoza. Po prvi put ove godine uvedene su i veganske kobasice. Za dobru muziku bili su zaduženi kruševački bend TRI-O i DJ, Mraka.

Festival „Pivo i kobasice“ bio je idealna prilika da se u jednoj od omiljenih lokacija u gradu spoje ukusna hrana, dobro, hladno pivo i odlična muzika, uz prijatan letnji povetarac i dovoljno mesta za sve posetioce.

J.S.