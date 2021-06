Kruševački bazeni u susret letnjoj sezoni

Kupališna sezona na otvorenim bazenima u Kruševcu počinje 11. juna. Sugrađani će moći da uživaju u osveženom ambijentu, većem hladu i boljoj hrani nego ranije. Kako kažu iz Sportskog centra, sve je bilo spremno za 1. jun, ali je početak sezone pomeren zbog loših vremenskih uslova

– Mi smo pripreme za ovu sezonu krenuli pre dva meseca, imali smo dosta posla. Planirali smo da otvorimo bazen 1. juna, ali zbog vremenskih uslova smo otvaranje letnje sezone pomerili za 11. jun – kaže Predrag Milenković, direktor Sportskog centra u Kruševcu.

Bazeni su nedavno ofarbani, zidovi su oslikani, olimpijski se uveliko se puni, a uskoro će biti napunjeni i mali i srednji. A ove godine biće više hlada nego prethodne.

– Ostaje nam još da napravimo raspored suncobrana i tendi na samom bazenu. Pored dve tende koje smo obezbedili ispred kafića i dela gde se prodaje hrana, imaćemo još dodatnih suncobrana i ležaljki sa suncobranima, tako da će ove godine biti više hlada nego inače. Biće i bolja ponuda hrane – uverava nas Milenković.

Prethodna sezona nije bila najuspešnija zbog epidemije i lošeg vremena, sada se očekuje veći broj korisnika.

– Prošlogodišnja sezona je bila polovična, dobro da smo i to imali, pojedini bazeni u Srbiji, kao na primer u Kragujevcu nisu uopšte radili. Nadamo se da će ova sezona biti bolja i da će vremenski uslovi biti bolji. Očekujem veliku posećenost, verujem da su se sugrađani uželeli bazena, ali i da mnogi neće otići na more ove godine zbog korone – navodi on.

Tokom leta, ako epidemiološka situacija dozvoli, na bazenu će se organizovati brojni sadržaji.

– Ako se popuste mere, organizovaćemo neki koncert ili žurku za mlade. Biće i sportskih aktivnosti, akvabik svake godine imamo – kaže on.

Radno vreme otvorenih bazena biće od 10 do 19 časova radnim danom, a vikendom od 9 do 19 časova. Cena dnevne ulaznice je 200 dinara, kolika je i za zatvoreni bazen i teretanu, koji će raditi i tokom leta.

– Zatvoreni bazeni rade i tokom letnje sezone. Do sada su tokom leta bili otvoreni za građanstvo tri puta nedeljno od 8 do 18h časova, međutim, potrudićemo se da ove godine organizujemo radno vreme tako da oni rade svaki dan, zbog sugrađana koji dolaze prvenstveno zbog plivanja – ističe on.

Sugrađanima će biti dostupna i sezonska karta sa kojom će moći da idu i na otvoreni i na zatvoreni bazen, ali i u teretanu. A kolika će cena biti, znaće se uskoro.

M.S.

Kruševački bazeni u susret letnjoj sezoni

Kupališna sezona na otvorenim bazenima u Kruševcu počinje 11. juna. Sugrađani će moći da uživaju u osveženom ambijentu, većem hladu i boljoj hrani nego ranije. Kako kažu iz Sportskog centra, sve je bilo spremno za 1. jun, ali je početak sezone pomeren zbog loših vremenskih uslova - Mi smo pripreme za ovu sezonu krenuli pre dva meseca, imali smo dosta posla. Planirali smo da otvorimo bazen 1. juna, ali zbog vremenskih uslova smo otvaranje letnje sezone pomerili za 11. jun – kaže Predrag Milenković, direktor Sportskog centra u Kruševcu. Bazeni su nedavno ofarbani, zidovi su oslikani, olimpijski se uveliko se…