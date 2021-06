Rukometašice Gradskog rukometnog kluba Napredak 12 su, u četrnaestom susretu Prve lige Zapad b, poražene od ŽRK Bekamenat bb2 iz Bukovičke banje 17:26. Susret je odigran u Hali sportova u Ćićevcu, gde treniraju i igraju mečeve kao domaćini jer je kruševačka Hala zauzeta zbog vakcinacije

– Još na zagrevanju povredila nam se desni bek Marta Lazić, pa smo tako igrali oslabljeni. Ne tražimo razloge samo u ovom maleru.Treba znati da je Bekament bb2 ekspozitura ŽRK Bekament iz Arandjelovca koja je član Super lige i u pomenutoj banji školuje rukometašice za viši rang. Uostalom, naše gošće su do sada dobile svih četrnaest prvenstvenih utakmica i ubedljivo su prve sa 28 bodova. Kako već imaju tim u elitnoj ligi neće moći i one u viši rang, verujemo da će to biti ŽRK Prijepolje ili SPD Radnički iz Kragujevca. Ali, bilo kako bilo mi smo uoči ovog poraza bili na petom mestu, u konkurenciju devet ekipa to nije zanemarljivo – ističe direktorka kluba Ljiljana Knežević.

Lj.Marković

Rukometašice Napretka 12 poražene od Bekamenta bb2

