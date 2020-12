Kovid bolnica prve pacijente prima u subotu

Kruševačka Kovid bolnica prve pacijente će primiti u subotu, do kada će biti završeni građevinski i tehnički radovi, oprema i lekovi isporučeni, a iskusan medicinski kadar iz niškog Kliničkog centra, uz novoprimljene lekare i sestre, prisutan u novoj zdravstvenoj ustanovi. To je za kruševacgrad.rs rekao koordinator Kovid bolnice u Kruševcu dr Vladan Cvetanović iz Kliničkog centra Niš

– Bolnica će do subote u potpunosti biti spremna. Okosnicu osoblja činiće lekari i sestre iz Niša koji mesecima rade sa kovid pacijentima. Njih će biti dovoljno, biće sve vreme sa pacijentima, oni će i početi da rade sa pacijentima – kazao je koordinator Kovid bolnice u Kruševcu dr Vladan Cvetanović.

On je objasnio da će iskusni medicinari iz Niša u rad uvoditi zdravstvene radnike, mlade lekare i sestre, koji su na nedavnom konkursu Kliničkog centra Niš primljeni za rad u kruševačkoj Kovid bolnici.

Niški klinički centar će, kako je dodao, obezbediti i kadrove za logističku podršku, što znači da će u Kruševac dolaziti i radnici pravne i fakturne službe, odnosno pratećih službi neophodnih za funkcionisanje te zdravstvene ustanove.

Oni će obučiti za dalji rad nemedicinske radnike koji su za te poslove primljeni na konkursu Opšte bolnice Kruševac.

Dr Cvetanović je naveo da će kruševačka Kovid bolnica primati pacijente iz svih centara koji su trenutno pod velikim pritiskom.

Kruševačka Kovid bolnica ima 500 postelja, 150 intenzivne i 350 poluintenzivne nege. Prostire se na ukupno 12 i po hiljada kvadrata na lokaciji nekadašnje kasarne Rasina. Izgrađena je za manje od pet meseci. Rušenje strih vojnih objekata počelo je krajem jula, a radovi na izgradnji su, u prisustvu brojnih državnih zvaničnika, počeli 10. avgusta.

Radove izvodi preduzeće “Termomont” uz pomoć desetak lokalnih firmi, a tokom ove nedelje je u komplesku buduće bolnice bilo kao u košnici. Radnici različitih firmi privodili su, svako svoj deo posla, kraju, asfaltirane su prilazne saobraćajnice, uređen parking, unošeni su i motrirani medicinska oprema i aparati, dopremani su kreveti.

Posao je u bolnici dobilo 592 medicinska radnika, medju kojima je 126 lekara, osam farmaceuta i 458 medicinskih sestara i tehničara. Oni su zaposleni na neodređeno u Klničkom centru Niš. Kruševačka Opšta bolnica je sprovela konkurs za prijem 173 nemedicnska radnika za potrebe Kovid bolnice. Oni bi, prema uslovima konkursa, takođe trebao da budu zaposleni za stalno.

J.B.

