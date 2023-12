Uručeni ugovori na neodređeno vreme zdravstvenim radnicima angažovanim za vreme pandemije koronavirusa

U Opštoj bolnici Kruševac na osnovu zaključka Vlade Republike Srbije od 14. novembra ove godine, preko 100 zdravstvenih radnika koji su bili angažovani za vreme pandemije kovida 19 dobilo je ugovore na neodređeno vreme

Prisutne je pozdravila direktorka Opšte bolnice Kruševac Vesna Stević Gajić istakavši pritom da ne sumnja da će medicinski radnici opravdati poverenje koje im je dala država.

– Danas smo upriličili svečani koktel za sve novoprimljene radnike po zaključku Vlade, a to se odnosi na one radnike koji su od marta 2020. godine učestvovali u zbrinjavanju kovid pacijenata. U našoj ustanovi je bilo preko 100 takvih radnika. Uglavnom su to nemedicinski radnici, 15 lekara, medicinske sestre, tehničari raznih profila, kao i vozači, tehnički radnici i neki administrativni radnici – rekla je Stević- Gajić.

Šef obezbeđenja Opšte bolnice Kruševac Miljana Radojević zahvalila se Vladi Srbije i direktorki Opšte bolnice na ukazanom poverenju.

– Danas smo ovde da svečano obeležimo dodeli ugovora. Ovom prilikom želim da se zahvalim našoj Vladi jer je prepoznala naš trud i zalaganje u vreme pandemije. Zahvaljujem direktorki i našoj administraciji jer su prepoznali našu žrtvu koju smo svi mi dali u tom teškom periodu koji je, hvala Bogu, iza nas. Nadam se da ćemo dugo godina raditi i opravdati datu nam priliku – kazala je ona.

Laboratorijski tehničar Slavoljub Ćirković je, nakon višegodišnje pauze, nastavio da radi u struci.

– Radio sam u užičkoj bolnici od 1988. do 2006. godine. Bio sam i radnik u kulturi u našoj mesnoj zajednici. Zahvaljujući ovom narodu iz bolnice vratio sam se da radim u svojoj struci. Zato poručujem mladima da poštuju svoju struku, pomažu ljudima i izlaze u susret svim pacijentima – poručuje Ćirković.

Doktorka Svetlana Đokić zahvalila se Vladi i Opštoj bolnici Kruševac na tome što su prepoznali trud i rad zdravstvenih radnika za vreme pandemije.

– U Opštoj bolnici Kruševac radim od 2021. godine. Želela bih da se zahvalim Vladi Republike Srbije što je donela ovu odluku, a posebno našoj direktorici koja je prepoznala naš trud i rad. Ovo nam puno znači.

O. M.