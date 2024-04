Opšta bolnica delimično ukida zabranu posete pacijentima

Opšta bolnica Kruševac obaveštava građanstvo da se od danas, 18. aprila, delimično ukida zabranu poseta bolesnicima u Opštoj bolnici

Zabrana poseta i dalje važi u jedinicama intenzivne i poluintenzivne nege, porodilištu i neonatologiji, kao i izolacionim jedinicama.

Posete bolesnicima će biti dozvoljene od ponedeljka do subote u terminu od 14 do 14:30 časova, kao i nedeljom od 14 do 15 sati.

Prilikom posete, dozvoljen je ulazak samo jedne osobe, dok poseta nije dozvoljena deci mlađoj od 10 godina.