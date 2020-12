Ruski trgovinski lanac stiže u Kruševac?

Kruševac bi trebalo da bude među prva tri grada u Srbiji u kojima će do sredine januara biti otvorena prodavnica ruskog trgovinskog lanca MERE. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija saopštilo je da je u Trgovinskom predstavništvu Ruske Federacije u Srbiji dobilo potvrdu da je tačna informacija o skorom dolasku ruskog diskontnog trgovinskog lanca MERE na srpsko tržište.

– Već su u pripremi za otvaranje, i to najkasnije do sredine januara, objekti u Batajnici, Kruševcu i Subotici, tokom februara u Kraljevu i Vršcu, a do kraja aprila i početka maja planirano je otvaranje ukupno 15 prodavnica u Srbiji – saopšteno je iz pomenutog Ministarstva.

Navodeno je i da je to što u Srbiju dolazi jedan od najvećih diskontnih lanaca iz Rusije još jedna potvrda da je tržište maloprodaje u Srbiji jedno od perspektivnijih u regionu te da će dolazak još jednog velikog trgovca povećati konkurenciju i uticati na modernizaciju trgovinske mreže.

Detalji o dolasku tog lanca u Kruševac za sada nisu poznati, a u ovdašnjoj Gradskoj upravi za krusevacgrad.rs je rečeno da se pomenuti trgovinski lanac nije zvanično obratio Gradu.

Inače, mediji su preneli da je MERE ruski trgovinski lanac koji na tržištu Rusije posluje pod brendom „Svetofor“ te da posluje još u Kazahstanu, Belorusiji i Kini, dok na prostoru EU radi pod imenom MERE.

Prema ranijim informacijama na srpskom tržištu je planirano otvaranje najmanje 100 marketa prosečne površine od po hiljadu kvadrata, uz cene niže za 20 odsto od prosečnih, direktan rad sa proizvođačima te strogu kontrolu kvaliteta i nisku trgovačku maržu.

Mediji su preneli i da je MERE deo grupe „Svetofor“, da je osnovan je 2009. godine, te da u Rusiji, Belorusiji i centralnoj Aziji ima više od dve i po hiljade prodavnica. U Evropi je brend MERE, što znači jednostavno, prisutan od 2017. godine, kada je kompanija registrovana u Rumuniji. Prve prodavnice su otvorene godinu dana kasnije, a kao diskontni lanac, posluje još i u Nemačkoj, Poljskoj, Litvaniji i Ukrajini.

Ruski trgovinski lanac stiže u Kruševac?

