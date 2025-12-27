Kontinuirane kontrole u cilju unapređenja bezbednosti u saobraćaju
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije još jednom je apelovalo na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače, da dosledno poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, kako bi sačuvali sopstvenu bezbednost, ali i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju
Iz MUP-a podsećaju da pripadnici saobraćajne policije kontinuirano sprovode pojačane kontrole, koje su usmerene na otkrivanje svih vrsta prekršaja, sa ciljem smanjenja broja saobraćajnih nezgoda i unapređenja ukupne bezbednosti na putevima.
Saobraćajne nezgode se, kako navode, dešavaju svakodnevno, čak i u povoljnim vremenskim uslovima, dok se rizik dodatno povećava tokom zimskog perioda, kada su putevi često mokri, klizavi ili zaleđeni, a vidljivost smanjena zbog kiše, magle i noćnih uslova vožnje, osim toga i zbog predstojećih praznika su uvećane gužve na ulicama.
Vozačima se savetuje dodatni oprez, prilagođavanje brzine i poštovanje svih propisa, naročito u ranim jutarnjim i večernjim satima.
