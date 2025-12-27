Tragedija u Kruševcu, stradale tri osobe

Postavljeno: 27.12.2025

U ranim jutarnjim satima u kruševačkom naselju Pejton dogodila se teška porodična tragedija u kojoj su stradale tri osobe.

Prema nezvaničnim informacijama, NN lice je u stanu u kojem su boravili članovi njegove porodice hladnim oružjem usmrtilo dve osobe, nakon čega je izvršilo samoubistvo skokom sa zgrade.

Događaj se, kako se navodi, dogodio nešto pre 9 časova. Po dolasku na lice mesta, ekipa Hitne pomoći zatekla je NN lice ispred zgrade bez znakova života i mogla je samo da konstatuje smrt.

Izvor blizak slučaju navodi da su po ulasku u stan zatečena dva beživotna tela sa povredama nanetim nožem, koji je pronađen na licu mesta.

Prema nezvaničnim saznanjima i navodima ljudi iz okruženja, NN lice je važilo za mirnu i komunikativnu osobu, bez vidljivih naznaka da bi moglo da dođe do ovakvog tragičnog ishoda.

Uviđaj su obavili pripadnici policije i nadležno tužilaštvo, a istraga će utvrditi sve okolnosti koje su prethodile ovom tragičnom događaju.

Izvor: TV Plus Kruševac

Foto: Screenshot Facebook TV Plus Kruševac

Istražujemo poreklo imena sela: Stradanje meštana Sušice

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
27. decembar 2025., 16:35
 

Delimično oblačno
2°C
Apparent: -1°C
Pritisak: 1030 mb
Vlažnost: 93%
Vetar: 1.1 m/s ENE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top