Tragedija u Kruševcu, stradale tri osobe

U ranim jutarnjim satima u kruševačkom naselju Pejton dogodila se teška porodična tragedija u kojoj su stradale tri osobe.

Prema nezvaničnim informacijama, NN lice je u stanu u kojem su boravili članovi njegove porodice hladnim oružjem usmrtilo dve osobe, nakon čega je izvršilo samoubistvo skokom sa zgrade.

Događaj se, kako se navodi, dogodio nešto pre 9 časova. Po dolasku na lice mesta, ekipa Hitne pomoći zatekla je NN lice ispred zgrade bez znakova života i mogla je samo da konstatuje smrt.

Izvor blizak slučaju navodi da su po ulasku u stan zatečena dva beživotna tela sa povredama nanetim nožem, koji je pronađen na licu mesta.

Prema nezvaničnim saznanjima i navodima ljudi iz okruženja, NN lice je važilo za mirnu i komunikativnu osobu, bez vidljivih naznaka da bi moglo da dođe do ovakvog tragičnog ishoda.

Uviđaj su obavili pripadnici policije i nadležno tužilaštvo, a istraga će utvrditi sve okolnosti koje su prethodile ovom tragičnom događaju.

Izvor: TV Plus Kruševac

Foto: Screenshot Facebook TV Plus Kruševac