Novi infrastrukturni projekti za smanjenje saobraćajnih gužvi u gradu

U razgovoru za naš list direktor preduzeća za urbanizam i projektovanje Miloš Jović govorio je o novim projektima koje ovo preduzeće planira da sprovede u gradu i o brojnim realizovanim investicijama, a sve u cilju smanjenja gužvi u saobraćaju.

Piše: Ognjen Milićević

Kod stadiona Jedinstva predviđen je parking prostor za 95 vozila i autobusa. Ukupna vrednost investicije je oko 41 milion dinara bez PDV-a. Biće izgrađena i još jedna saobraćajnica koja će podeliti kvantašku pijacu i prostor oko parka. Spojiće dve ulice: Aerodromsku i Žrtvava fašizma.

-Deo parka je urađen. Raspisana je nabavka za izbor izvođača radova za završetak posla. U planu je izgradnja još jedne fontane, i završetak trim staze. Napravljena su i tri terena za male sportove: teren za rukomet, tenis i košarku. Izgrađena je i saobraćajnica sa parkingom. U planu je završetak izgradnje još jedne saobraćajnica koja će podeliti kvantašku pijacu i prostor oko parka. Spojiće dve ulice: Aerodromsku i Žrtava fašizma. Na tom prostoru biće izgrađena Lazar arena, ogromna investicija, čija je procenjena vrednost 80 miliona evra. Objekat bi bio predviđen za oko 11.000 sedećih mesta, a imaće i pomoćne trenažne hale- istakao je Jović.

Tokom ove godine mnoge ulice u gradu su sanirane.

-Na Trgu Svetog Save prošle godine Toplana i Vodovod radili su rekonstrukciju podzemnih instalacija. Ove godine sredili smo sam park i postavili postament za spomenik Svetom Savi. Spomenik je u izradi – donacija Fondacije za srpski narod i državu. Spomenik će biti otkriven na praznik Svetog Save, 27. januara- najavljuje Jović.

U toku je i izgradnja Doma boraca.

-Rade se pripreme za postavljanje krovne konstrukcije. Slede unutrašnji infrastrukturni radovi (elektro i vodoinstalaterski, postavljanje stolarije i malterisanje). Na proleće će biti urađena fasada i parterno uređenje. Planirano je da se Dom boraca otvori naredne godine na Vidovdan.

Privode se kraju radovi na školi u Velikim Kupcima.

-Tu je urađena spoljna i unutrašnja hidroizolaciona mreža. Ove godine je završena sala za fizičko. Rađeni su i parterni radovi na uređenju škole. Naredne godine škola u Velikim Kupcima obeležiće veliki jubilej – 100 godina postojanja. Trenutno je i izradi projektno – tehnička dokumentacija za fasadu. To bi trebalo da bude odrađeno naredne godine- navodi Jović.

Brojni mobilijari za decu su postavljeni su ove godine u Globoderu, Čitluku…

Saobraćajna studija predstavljaće jednu od važnijih tačaka budućeg Generalnog urbanističkog plana „Kruševac 2035“, te će se u narednom periodu raditi na povećanju parkirališta kako u gradskom jezgru, tako i na obodima grada.

-Na Bagdali smo pokušali na neki način da legalizujemo divlje parkiranje. Ljudi su se parkirali po trotoarima, pešaci su išli po kolovozima. Menjali smo režime dvosmernih ulica u jednosmerne, crtali podužna parkiranja kako bi pešaci bili bezbedniji. To je urađeno u novom naselju, kao i na Bagdali 1 i 2- naveo je Jović.

Na kruševačkom Starom groblju u toku su završni radovi na izgradnji parkinga u Zmaj Jovinoj ulici,što će značajno rasteretiti Pećku ulicu.

Vrednost investicije je 21.469.488,30 dinara bez pdv-a. Sredstva su obezbeđena iz budžeta Grada Kruševca. Izvođač radova je grupa ponuđača „PAJIĆ-COMERC“ DOO STALAĆ, koji je noslilac posla i „ROAD SAFETY DESIGN“ DOO.

Planirano je da kapacitet parkinga obuhvati 121 parking mesto.

Foto: arhiva Grad