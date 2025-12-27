Novogodišnji program za najmlađe danas u Šarengradu

Zabavni park „Šarengrad“ danas od 16 časova organizuje poseban novogodišnji program namenjen najmlađima, uz bogat sadržaj i brojne animacije koje će upotpuniti prazničnu atmosferu

U okviru programa nastupiće animatori „Luxury Mascots“ iz Niša, dok je za decu pripremljena i predstava u kojoj učestvuju Deda Mraz, Holi Patuljica i Grinč. Nakon predstave, mališane očekuje interaktivno druženje i fotografisanje sa omiljenim likovima poput Mini i Mikija, Paje Patka i Čarobne vile.

Poseban deo programa čini nastup Plesnog studija „La Luna – Magic Kids“, koji će dodatno obogatiti dešavanja koreografijama prilagođenim najmlađoj publici.

Završnicu događaja obeležiće svečani dolazak Deda Mraza, koji će deci podeliti slatkiše i učiniti prazničnu atmosferu potpunom.