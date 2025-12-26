Vožnja novom deonicom Moravskog koridora bez naplate putarine do 14. januara

Nova deonica auto-puta na Moravskom koridoru, od petlje „Vrnjačka Banja“ do petlje „Vrba“, u dužini od oko 14 kilometara, otvorena je juče u 8h za saobraćaj. Kako je saopšteno, putarina na ovoj deonici neće se naplaćivati do 14. januara

Deonica je svečano otvorena juče, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, dok je danas zvanično puštena u redovan saobraćaj. Puštanjem ove trase, Moravski koridor stigao je do ulaska u Kraljevo, a ukupna dužina do sada izgrađenog auto-puta iznosi 72 kilometra.

Predsednik Vučić izjavio je tom prilikom da je u maju planirano otvaranje još 29 kilometara auto-puta od Čačka do Kraljeva, dok je završetak kompletnog Moravskog koridora, u ukupnoj dužini od 112,4 kilometra, predviđen do septembra 2026. godine.

Auto-put je projektovan za brzinu od 130 kilometara na čas i širine je 30 metara, što je više nego na ostalim auto-putevima u Srbiji, čime se dodatno povećavaju bezbednost i komfor učesnika u saobraćaju. Moravski koridor je ujedno i prvi digitalni koridor u Srbiji, namenjen savremenom upravljanju i bezbednom odvijanju saobraćaja.

Vreme putovanja od Beograda do Vrbe sada iznosi oko dva sata i 10 minuta, dok će po završetku celog koridora preko Čačka biti skraćeno na oko sat i po.

Na deonici Vrnjačka Banja–Vrba izgrađeni su brojni infrastrukturni objekti, među kojima su 19 mostova, dva nadvožnjaka, nova denivelisana raskrsnica Vrba, kao i most preko Zapadne Morave dužine 361 metar, uz izgradnju više kilometara lokalnih saobraćajnica.

Izgradnja Moravskog koridora, uz radove na uređenju korita Zapadne Morave, ima značajan uticaj na zaštitu od poplava i predstavlja snažan podsticaj razvoju lokalnih samouprava i privrede u centralnoj Srbiji, posebno za područja Ćićevca, Varvarina, Kruševca, Trstenika, Vrnjačke Banje, Kraljeva i Čačka.