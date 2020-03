U Arilju odigran derbi prvenstva Regionalne lige Zapad. Posle velike borbe i izuzetne utakmice, lider Klik osvojio je bodove protiv Napredak Juniora (79:78)

Utakmica 19. kola Prve regionalne košarka lige Zapad opravdano je ponela epiten najvažnije u ovom prvenstvu. Napredak je otišao na noge lideru i ekipi koja je 18 prethodnih utakmica završila bez poraza, spremnoj da nastavi svoj neverovatni pobednički niz.

Već na početku Klik je sa tri trojke Nedeljkovića nagovestio ambicije da i derbi prvenstva završi kao pobednik. Ubrzo stiže i do 15 poena prednosti, ali Kruševljani ipak uspevaju da se brzo vrate u igru i do kraja prve četvrtine prednost domaćina smanje na 24:18. Duga četvrtina bila je potpuno izjednačena, pa Klik odlazi i na poluvreme sa šest poena razlike. Klik odlično otvara treću četvrtinu, stiže i do 12 poena prednosti, ali se Kruševljani ponovo vraćaju u igru i početkom odlučujuće deonice dolaze i u vođstvo.

Rezulatska klackalica nastvalja se do samog kraja, košarkaši Napredak Juniora imali su i poslednji napad za pobedu, ali kako ga nisu iskoristili Klik završava utakmicu sa minimalnim trijumfom (79:78).

Ovom pobedom Klik je i dalje ostao jedina neporažena ekipa u ligi i sa praktično već sada obezbeđnim plasmanom u Drugu ligu. Napredak Junior i dalje drugi sa 34 boda, koliko sada ima i trećeplasirani Čačak 94. Ovog vikenda Krušeljani dočekuju ekipu Crnokose iz Kosjerića koja je 12. na tabeli, pa pobeda Napredak Juniora ne bi trebala da dođe u pitanje.

S.M.

Klik ipak bolji od Napredak Juniora u košarkaškom derbiju

