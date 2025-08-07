Kako kroz folklor naučiti šta je kulturno nasleđe

U Osnovnoj školi „Dositej Obradović“ u Kruševcu zvanično je počela realizacija projekta pod nazivom „Uključimo mlade u očuvanje kulturnog nasleđa kroz srpski folklor“

Projekat se sprovodi u saradnji sa folklornim ansamblom „Lazarica“ i ima za cilj da mladima približi srpsku tradiciju kroz scensku folklornu igru, etno pevanje, muziku i nošnju.

Na otvaranju aktivnosti prisustvovala je pomoćnica gradonačelnika Nevena Plavšić, koja je istakla da Grad Kruševac, putem Kancelarije za mlade, finansira ovaj projekat kako bi mladima pružio priliku da se povežu sa sopstvenim nasleđem.

Važan deo projekta čine edukativni seminari i radionice, koje će voditi stručnjaci iz Nacionalnog ansambla „Kolo“. Poseban fokus biće na etno pevanju i koreološkim oblastima, a znanja će dalje prenositi mladi volonteri u školama kroz prezentacije i radionice.

Ivan Ivanović iz ansambla „Lazarica“ naglasio je da je interesovanje mladih za folklor sve veće i da ovakvi projekti dodatno motivišu decu i tinejdžere da se uključe. Ansambl trenutno okuplja između 270 i 300 članova različitog uzrasta, a iza sebe ima brojne nastupe u zemlji i inostranstvu.

Projekat će kulminirati javnim časom folklora u kruševačkim školama, gde će učenici moći da iskuse autentičnu atmosferu srpskog folklora i tradicije.