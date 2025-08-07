Počinje uvođenje obnovljivih izvora energije u sisteme daljinskog grejanja

Kruševac je među 10 gradova i opština u Srbiji u kojem će početi uvođenje obnovljivih izvora energije u sisteme daljinskog grejanja

Kako je saopštilo Ministarstvo rudarstva i energetike kroz projekat koji ima za cilj dekarbonizaciju sistema daljinskog grejanja u Srbiji kroz uvođenje obnovljivih izvora toplotne energije, obnovljivi sistemi uveli bi se u Kruševcu, Bečeju, Bogatiću, Kragujevcu, Kraljevu, Nišu, Novom Pazaru, Pančevu, Paraćinu i Vršcu.

U navedenim gradovima i opštinama u sistemima daljinskog grejanja fosilna goriva će se zameniti obnovljivim izvorima energije, uključujući geotermalnu energiju, korišćenje otpadne toplote, toplotnih pumpi i solar termal sistema.

– Kako bi dekarbonizovali energetski sektor osim proizvodnje električne energije potrebno je da se sprovedu mere i u sektoru daljinskog grejanja. Time se smanjuju emisije štetnih gasova, štiti životna sredina, smanjuju troškovi grejanja i oslanja na domaće resurse, poput geotermalne energije. Osim zamene energenata vršiće se i zamena podstanica, kao i proširenje mreže cevovoda čime će više građana moći da se priključi na sisteme daljinskog grejanja u gradovima – rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Nakon realizacije projekta toplotna energija proizvedena iz obnovljivih izvora energije u Srbiji će se udvostručiti, dok će se emisije SO2 smanjiti za 13.200 tona godišnje. Naredni koraci su priprema tendera i izbor izvođača radova.

Očekuje se da se radovi završe u naredne tri godine, dok će prvi tenderi biti objavljeni početkom naredne godine.

Projekat je vredan 40,5 miliona evra i finansira se iz zajma Evropske banke za obnovu i razvoj i donacija Švajcarske konfederacije, vlade Austrije i regionalnog programa energetske efikasnosti Evropske unije.

Foto: Screenshot YouTube/ TV Plus Kruševac