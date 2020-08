Kafići ponovo rade do 1 sat iza ponoći, marketi do 23 sata

Štab za vanredne situacije grada Kruševca, na osnovu preporuka Kriznog štaba, doneo je odluku da se radno vreme u trgovinskim i ugostiteljskim objektima zatvorenog prostora produži do 23 sata, dok će oni koji imaju bašte i terase moći do rade do jedan sat iza ponoći

Zabrana organizovanog javnog okupljanja više od 30 ljudi i na zatvorenim i otvorenim prostorima, umesto deset kako je do sada bilo, jedna je od mera koje je kruševački Štab za vanredne situacije u juče održanoj telefonskoj sednici doneo, na osnovu odluka Kriznog štaba Vlade Srbije.

Druga odluka odnosi se na na ograničenje broja ljudi u zatvorenim prostorima, te obavezu ugostiteljskih objekata i prodavnica da jasno istaknu koliko je ljudi dozvoljeno da bude u objektu.

Gradski štab je doneo odluku da tržni centri, marketi, kafići, barovi, restorani, hoteli-hotelski restorani, kladionice koje pružaju ugostiteljske usluge i svi ostali zatvoreni objekti mogu da rade do 23 sata, dok će rad bašti biti ograničen do jedan sat iza ponoći.

Data je i preporuka direktorima osnovnih i srednjih škola da u koordinaciji sa Školskom upravom Rasinskog okruga primenjuju i sprovode mere Vlade Republike Srbije koje je Republički krizni štab doneo na sednici 28.08.2020. godine, a tiče se početka školske godine.

D.P.

