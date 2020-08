Zbog intervencija na vodovodnoj mreži, deo Vidovdanske ulice, od spomenika do Topličine, od sutra ( 29.avgust) do ponedeljka (31.avgust) biće zatvoren za saobraćaj

Kako je saopšteno iz Gradske uprave, saobraćaj se u ovom delu grada obustavlja zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži.

Deo Vidovdanske ulice biće zatvoren za saobraćaj od sutra ujutru od 8 časova ujutru do ponedeljka do 20 časova.

D.P.

Zatvara se za saobraćaj deo Vidovdanske ulice

