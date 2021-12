Izložba povodom Svetskog dana osoba sa invaliditetom (VIDEO)

U Kući Simića otvorena je izložba povodom Svetskog dana osoba sa ivaliditetom, koji se tradicionalno obeležava 3. decembra. Izloženi su radovi koje su, različitim tehnikama, pripremili učenici ŠOSO “Veselin Nikolić” i korisnici Centra za osobe sa invaliditetom

– Za ovu izložbu pripremila sam pesmu o Desanki Maksimović, pošto je ona moja omiljena pesnikinja. Volim ljubavne pesme koje ona piše, ali i knjige koje pišu Sandra Braun i Nora Roberts i to me je inspirisalo da napišem pesmu i mislim da je moja pesma baš dobro ispala. Iako je sad korona, i sve ide teže, mnogo je lepo što smo uspeli da napravimo ovu izložbu – kaže Ivana Đorđević, jedna od učesnica izložbe.

Šareni crteži rađeni raznovrsnim tehnikama, koje su napravili korisnici Centra osoba sa invaliditetom, izloženi su u jednoj od soba Kuće Simića.

-Pozivam sve da dođu i vide koliko su naša deca nadarena. Mi imamo i talenata koje danas ne možemo da pokažemo, na primer naša deca mnogo lepo pevaju, pa verujem da ćemo i to nekom drugom prilikom pokazati- navodi Nevena Lazarević, direktorka kruševačkog Centra za osobe sa invaliditetom.

Ideja ovog praznika je da integriše osobe sa invaliditetom u zajednicu, da im da prostor da budu socijalno aktivni i kreativni.

-Mi smo deo zdrave populacije, a isto tako je zdrava populacija deo nas. Mi volimo da se družimo i ljubav čini čuda. Za Novu godinu, zbog korone nećemo imati puno aktivnosti, ali planiramo da pravimo novogodišnje čestitke kojima ćemo obradovati prijatelje- najavljuje Lazarevićka.

Drugu prostoriju u Kući Simića ukrasili su radovi učenika ŠOSO “Veselin Nikolić”. Đaci te škole su svojim rukotvorinama učestovali na brojnim takmičenjima, na kojima su osvajali značajne nagrade. Škola je, podsetimo, 2018.godine dobila prestižnu nagradu “Miodrag Matić” u oblasti dostignuća u defektološkom delovanju i stvaranju.

-U pitanju su radovi učenika likovne sekcije i radovi sa časova predmeta likovna kultura, učenika osnovne škole. Radovi učenika srednje škole su sa kartonažerske, pekarske i krojačke radionice. Ove i prošle školske godine, naši učenici nisu učestovali na takmičenjima, jer ih nije ni bilo zbog korona virusa, pa je zato ova izložba veoma značajna našim đacima – ističe direkorka škole Mirjana Bazić.

Svi koji žele da pogledaju izložbu to mogu da učine do 8. decembra, do kada će biti otvorena.

