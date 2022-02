ŠOSO „Veselin Nikolić“ od naredne godine pokreće predškolsku grupu

ŠOSO „Veselin Nikolić“ ove školske godine ima ukupno 197 učenika koji pohađaju osnovnu i srednju školu. Sa njima rade brojni stručnjaci po posebnom planu i programu. Po rečima direktorke Mirjane Bazić, godinama unazad roditelji se interesuju za otvaranje predškolske ustanove u škole. Stručni kadar, sa kojim su deca svakodnevno u kontaktu, mogao bi da se nosi sa jednim ovakvim izazovom

-Kada je 2009. godine uvedena inkluzivna nastava u predškolskom i osnovnom obrazovanju, deca sa smetnjama u razvoju integrisana su u redovne grupe. Rad u takvim grupama, me]utim, nije praćen timom stručnjaka koji je potreban. Vaspitači i nastavnici nisu toliko stručni da rade sa decom. Deca su uskraćena za defektološki tretman, pa su se roditelji raspitivali kod nas o predškolskoj grupi – objašnjava Mirjana Bazić. Direktorka “Veselina Nikolića” zašto je pokrenuta inicijativa za formiranje predškolske grupe u ovoj školi.

Zaposleni u školi, kaže ona, imaju volju da deci predškolske uzrasti pruže obrazovanje koje bi ih dodatno pripremilo za nastavak školovanja.

-Pored materijalnih resursa, imamo i savršene ljudske resurse za sprovođenje predškolskih aktivnosti. Veliki broj nastavnika, naročito u osnovnoj školi, su defektolozi. Pored toga, ova škola raspolaže i individualnim nastavnicima čiji je zadatak da spreme učenike da lakše savladaju nastavne sadržaje. Čitav tim stručnjaka stoji na raspolaganju deci, tako da roditelji nemaju nikakvu potrebu da angažuju bilo kog drugog. Ovaj tim radi sa decom na stimulaciji govora, na njegovom razvijanju i korekciji, kao i razvijanje psiho-motornih veština, dok somatopedi rade na poboljšanju držanja tela i motoričkih sposobnosti – navodi direktorka Bazić.

Škola je u decembru aplicirala za proširenje delatnosti. Sa velikim entuzijazmom očekuju pozitivnu odluku, te odobravanje ministarstva i školske uprave.

-Ukoliko sve prođe kako treba, za početak bismo krenuli sa jednom grupom od šestoro dece, a kasnije bismo sve dodatno proširili. U planu je i gradnja nove zgrade u oviru školskog dvorišta koja bi zapravo predstavljala predškolsku ustanovu. Ukoliko bi se sve obistinilo, uz postojeći nastavni kadar, bilo bi neophodno zaposliti i jednu medicinsku sestru – dodaje ona.

Ove školske godine u osnovnu školu “Veselin Nikolć” upisano je 97 učenika, ali se u narednom periodu očekuju još dva učenika. U srednjoj školi je 98 učenika, koji su prema svojim sposobnostima upisali određene obrazovne profile. To su cvećar/vrtlar koji je dvogodišnji smer.

Pored toga, ŠOSO „Veselin Nikolić“ raspolaže i trogodišnjim profilima: pomoćnik kartonažera, izrađivač drvne galanterije, moler, pekar, konfekcijski šivač, autolimar i bravar. Specifična vrsta nastave diktira broj đaka u odeljenju. Tako je, za osnovo obrazovanje karakteristično od 4 do 10 učenika po odeljenju. U okviru srednje škole 6 do 12, a za praktičnu nastavu od 4 do 12. Zbog aktuelne epidemiloške situacije, učenici srednje škole, praktičnu nastavu sprovode u prostorijama ove školske ustanove. U prethodnom periodu takve aktivnosti organizovale su se u brojnim firmama.

-Veliki broj naših učenika je nakon završene srednje škole našao posao. Nekolicina njih radi u pekarama KTK i SAN. Neki, pak, rade kao šivači. U budućnosti, u planu je i osnivanje dnevnog boravka za učenike koji su završili srednju školu, ali nigde ne rade. U sklopu tog dnevnog boravka nalazi se i radionica. Na taj način sprovodi se svojevrsno socijalno preduzetništvo. Reč je o otvaranju preduzeća u kojima rade osobe sa smetnjama u razvoju i invaliditetom pod određenim uslovima i na drugačiji način. Na taj način bi se njima omogućilo da zarade za život – dodaje ona.

Ukoliko se rečeno obistini, ŠOSO „Veselin Nikolić“ napraviće savršeni krug u kome će osobama sa invaliditetom biti olakšan boravk tokom školovanja, ali i obezbeđen posao nakon školovanja.

S.M.