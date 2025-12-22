Google Pixel donosi „Add Me“ opciju: Veštačka inteligencija rešava problem grupnih fotografija

Google nastavlja da unapređuje mobilnu fotografiju, a nova opcija „Add Me“, dostupna na Pixel telefonima nove generacije, poput modela Pixel 9 i Pixel 10, donosi inovativno rešenje za jedan od najčešćih problema prilikom fotografisanja – kako da svi budu na grupnoj fotografiji

Ova funkcija koristi kombinaciju veštačke inteligencije (AI) i proširene stvarnosti (AR) u okviru aplikacije kamere, omogućavajući da se osoba koja je izostala sa fotografije naknadno „doda“ u kadar. Umesto stativa ili traženja prolaznika da naprave snimak, sistem spaja više fotografija u jednu, stvarajući prirodan i ujednačen konačni rezultat.

Korišćenje opcije „Add Me“ je jednostavno i intuitivno. Nakon izbora ove funkcije u Pixel kameri, korisnik dobija vođstvo na ekranu za skeniranje okruženja. Kada je scena spremna, pravi se prva grupna fotografija, uz ostavljanje praznog prostora za osobu koja će kasnije biti dodata. Zatim se uloga fotografa menja – osoba koja je prethodno držala telefon zauzima predviđeno mesto, uz pomoć AR vodiča koji prikazuje „senku“ prethodno snimljene grupe, nakon čega se pravi drugi snimak. Veštačka inteligencija potom automatski spaja fotografije u jednu, bez vidljivih prelaza ili neprirodnih detalja.

Glavna prednost ove opcije je mogućnost da svi članovi porodice ili društva budu zajedno na fotografiji, bez dodatne opreme i komplikacija. Funkcija je u potpunosti integrisana u kameru, što je čini lako dostupnom i jednostavnom za korišćenje, čak i za manje iskusne korisnike.

Kvalitet finalne fotografije oslanja se na naprednu AI obradu slike, koju omogućava Google-ov Tensor čip, pa rezultati deluju prirodno i profesionalno. Nova „Add Me“ opcija još jednom potvrđuje Google-ovu strategiju da upravo kroz softver i veštačku inteligenciju pomera granice mobilne fotografije.