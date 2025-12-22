Stonoteniseri Ping Ponga uspešni na turniru u Isakovu
Stonoteniseri STK „Ping Pong“ iz Kruševca ostvarili su zapažen uspeh na trećem bodovnom turniru Centralne Srbije „Isakovo 2025“, koji je održan 20. decembra, osvojivši ukupno pet medalja u više uzrasnih kategorija
Na turniru je nastupilo 13 igrača kruševačkog kluba, a najuspešniji su bili Nikola Vranjanac i Vasa Radojević, koji su osvojili zlatne medalje u konkurenciji juniora, odnosno mlađih kadeta.
Rezultati igrača STK „Ping Pong“:
Nikola Vranjanac – 1. mesto, juniori;
Vasa Radojević – 1. mesto, mlađi kadeti;
Vasilije Miletić – 2. mesto, seniori;
Uroš Branković – 3. mesto, juniori;
Kalina Trebješanin – 3. mesto, juniorke.
Posebno se istakao Vasilije Miletić, koji je do srebrne medalje u seniorskoj konkurenciji stigao uprkos zdravstvenim problemima, a u polufinalu je savladao prvog nosioca turnira Branislava Smiljkovića (STK Napad, Kruševac) rezultatom 3:1.
