Stonoteniseri Ping Ponga uspešni na turniru u Isakovu

Postavljeno: 22.12.2025

Stonoteniseri STK „Ping Pong“ iz Kruševca ostvarili su zapažen uspeh na trećem bodovnom turniru Centralne Srbije „Isakovo 2025“, koji je održan 20. decembra, osvojivši ukupno pet medalja u više uzrasnih kategorija

Na turniru je nastupilo 13 igrača kruševačkog kluba, a najuspešniji su bili Nikola Vranjanac i Vasa Radojević, koji su osvojili zlatne medalje u konkurenciji juniora, odnosno mlađih kadeta.

Rezultati igrača STK „Ping Pong“:
Nikola Vranjanac – 1. mesto, juniori;
Vasa Radojević – 1. mesto, mlađi kadeti;
Vasilije Miletić – 2. mesto, seniori;
Uroš Branković – 3. mesto, juniori;
Kalina Trebješanin – 3. mesto, juniorke.

Posebno se istakao Vasilije Miletić, koji je do srebrne medalje u seniorskoj konkurenciji stigao uprkos zdravstvenim problemima, a u polufinalu je savladao prvog nosioca turnira Branislava Smiljkovića (STK Napad, Kruševac) rezultatom 3:1.

Natalija Vojinović preskočila svoj najbolji rezultat

