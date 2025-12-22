Natalija Vojinović preskočila svoj najbolji rezultat
Postavljeno: 22.12.2025
Najbolja kruševačka atloetičarka Natalija Vojinović nastavila je borbu sa visinama, na drugom zimskom takmičenju – AK Top jump
Na Memorijalu Mihajlo Svraka, koji je održan u atletskoj dvorani u Brogradu, pobedila je sa preskočenom visinom od 182cm, što joj je najbolji rezultat u dosadašnjoj karijeri.
