Jedna fotografija – ceo 3D svet: Meta predstavila SAM 3D model

Granica između klasične fotografije i trodimenzionalnog sadržaja postaje sve tanja. Novi Meta model, pod nazivom SAM 3D, omogućava da se iz samo jedne fotografije generiše kompletan 3D objekat ili ljudski mesh, uključujući i delove koji na slici uopšte nisu vidljivi. Ova tehnologija otvara vrata bržem i dostupnijem kreiranju sadržaja za online prodavnice, kreativce, gejming industriju i AR iskustva

Suština SAM 3D modela je jednostavna, korisnik napravi fotografiju, označi željeni objekat, a sistem automatski rekonstruiše njegov puni oblik i teksturu. Dobijeni 3D model odmah je spreman za različite primene, od prikaza proizvoda u web-shopovima do korišćenja u proširenoj stvarnosti.

Model se posebno dobro snalazi sa svakodnevnim predmetima poput obuće, nameštaja, gedžeta i torbi, ali i sa kompletnim ljudskim likovima. Upravo mogućnost generisanja 3D mesh-eva ljudi, uz novi Meta „human rig“, omogućava lakše menjanje poza, proporcija i detalja, što može biti od velikog značaja za kreatore avatara, animacije i modne prezentacije.

U tehnološkoj pozadini SAM 3D-a stoji obimna baza podataka, model je treniran na gotovo milion slika i više od tri miliona ocena rekonstrukcija mesh-eva. Zahvaljujući tome, sistem pokazuje veliku otpornost na realne uslove snimanja, poput lošeg osvetljenja, delimično zaklonjenih objekata ili kompleksnih scena iz svakodnevnog okruženja.

U praksi, SAM 3D je dostupan kroz Segment Anything Playground. Korisnici mogu da otpreme fotografiju, generišu 3D model i odmah ga rotiraju i analiziraju. Ovakav pristup posebno je zanimljiv prodavcima koji žele da prikažu proizvode iz više uglova, gejming studijima i kreativnim timovima kojima su potrebni brzi 3D asseti, ali i timovima u robotici koji testiraju percepciju i manipulaciju u trodimenzionalnom prostoru bez skupih ručnih procesa.

Za e-trgovinu, naročito u regionu, ova tehnologija može imati veliki značaj. Umesto skupih i dugotrajnih 3D produkcija, dovoljna je jedna kvalitetna fotografija da se dobije model spreman za 360-stepeni prikaz. Posebno se ističe potencijal u modnoj industriji, gde vizuelni prikaz proizvoda često direktno utiče na odluku o kupovini.

Stručnjaci ocenjuju da SAM 3D jasno pokazuje u kom pravcu se razvija digitalni sadržaj – ka alatima koji ubrzavaju rad, smanjuju troškove i čine napredne tehnologije dostupnim i manjim timovima. Očekuje se da će u narednim mesecima ovaj model sve češće nalaziti primenu u e-trgovini, gejmingu i kreativnim industrijama, dok će buduće verzije doneti još preciznije rekonstrukcije i lakšu integraciju u postojeće alate.