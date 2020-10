GO SRS: „Nejasno kako se sredstva u budžetu prepakuju?“

– Gradonačelnica Jasmina Palurović je u izjavi za medije kazala da je gradski budžet uvećan i da su uspeli, kako je kazala, da prepakuju sredstva u budžetu. Ono što nas radikale zanima je kako se to sredstva u budžetu prepakuju – kazao je Dejan Marinković, predsednik GO SRS, na redovnoj konferenciji za novinare

– Znamo kako jogurt može da se prepakuje iz jednog tetrapaka u drugi, ali nam je nejasno kako se to radi sa budžetom – kazao je Marinković, dodajući da je budžet lokalne samouprave sveto pismo, te da bi građanima detaljnije trebalo objasniti na koji način i gde se troši njihov novac.

Predsednik kruševačkih radikala osvrnuo se i na Zakon o izboru odbornika i poslanika, istakavši da je taj zakon nakaradan, te da je potvrda toga i najnovije preletanje iz jedne u drugu stranku.

– Konkretno mislim na preletanje Miloša Miloševića iz SPS-a u SNS, koji je na poslednjoj skupštini izabran za novog direktora Poslovnog centra. Ono što je tu još besmislenije je da je SPS podržao i glasao čoveka koji je stranku napustio – rekao je Marinković, dodajući da su fotelje kožne i udobne, da se zato lako i preleće, te da bi bilo lepo, kao što su to učinili socijalisti u Vladičinom Hanu, da i kruševački socijalisti kolektivno pređu u Srpsku naprednu stranku.

Marinković se osvrnuo i da masovan odliv mozgova, te pozvao gardsku vlast da u javnost izađe sa preciznim planom o tome kako će i na koji način zadržati mlade ljude u našem gradu.

