GO SNS Kruševac: Najoštrije osuđujemo divljanje ispred doma ministra Gašića

Postavljeno: 15.08.2025

Gradski odbor Srpske napredne stranke izdao je saopštenje za javnost u kom se navodi:

– Gradski odbor Srpske napredne stranke u Kruševcu najoštrije osuđuje divljanje ispred porodičnog doma našeg sugrađanina i ministra odbrane Bratislava Gašića. Ovaj kukavički čin, izvršen od strane pojedinih opozicionih neistomišljenika, nije samo napad na jednog čoveka i njegovu porodicu, već i pokušaj ugrožavanja stabilnosti, mira i sigurnosti svih građana Srbije. Sa gnušanjem odbacujemo svaku vrstu političkog nasilja i poručujemo da nas ovakvi incidenti neće zastrašiti niti skrenuti sa puta borbe za jaku, bezbednu i pristojnu Srbiju. Ne damo Kruševac, ne damo Srbiju! Pozivamo nadležne institucije da reaguju u skladu sa zakonom, a građane da ostanu dostojanstveni i jedinstveni u odbrani naših vrednosti. Nećemo se uplašiti. Srbija neće pokleknuti pred mržnjom i nasiljem – navodi se u saopštenju GO SNS Kruševac.

Protestna šetnja ulicama Kruševca

