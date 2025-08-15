Vikend u Rasinskom okrugu: Ekstremne vrućine u subotu, moguća kiša u nedelju

Postavljeno: 15.08.2025

Kruševac i okolna naselja u Rasinskom okrugu očekuju veoma toplo vreme tokom vikenda, sa značajnim promenama u uslovima u nedelju

U subotu će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Očekuje se maksimalna temperatura od oko 36°C, dok će minimalna biti oko 18°C. Vetar će biti slab, a verovatnoća za padavine iznosi 0%. Ovo je dan kada se preporučuje oprez zbog visokih temperatura.

U nedelju se očekuje delimično oblačno vreme sa mogućim povremenim pljuskovima. Maksimalna temperatura će biti oko 31°C, dok će minimalna biti oko 18°C. Vetar će biti umeren, a verovatnoća za padavine iznosi 21%. Ovo je dan kada je moguće pogoršanje vremenskih uslova, pa se savetuje oprez.

Saveti za bezbedno uživanje u vikendu

• Zaštita od sunca: Koristite zaštitu od sunca, nosite laganu odeću i šešire, i pijte dovoljno tečnosti.

• Praćenje vremena: Budite informisani o trenutnim vremenskim uslovima i mogućim promenama.

• Bezbednost na putu: Ako planirate putovanja, proverite stanje na putevima i budite spremni na moguće zastoje ili promene u vremenskim uslovima.

Iako je subota pogodna za aktivnosti na otvorenom, nedelja donosi mogućnost promena vremena koje mogu uticati na planove. Preporučuje se da se planirate u skladu sa očekivanim vremenskim uslovima.

Kruševac
15. avgust 2025., 22:44
 

Prognoza -
24°C
Apparent: 21°C
Pritisak: 1018 mb
Vlažnost: 45%
Vetar: 0.6 m/s E
UV-Index: 0
 
