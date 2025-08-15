Dizel jeftiniji
Postavljeno: 15.08.2025
Od danas, od 15.00 na pumpama u Srbiji važe nove cene goriva, saopštili su nadležni
Litar evro dizela koštaće 192 dinara, dok će litar benzina evropremijum BMB 95 iznositi 178 dinara.
Nove cene važiće do sledećeg petka, 22. avgusta. U poređenju sa prošlom nedeljom, dizel je jeftiniji za jedan dinar, dok cena benzina ostaje nepromenjena.
