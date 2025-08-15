Dizel jeftiniji

Postavljeno: 15.08.2025

Od danas, od 15.00 na pumpama u Srbiji važe nove cene goriva, saopštili su nadležni

Litar evro dizela koštaće 192 dinara, dok će litar benzina evropremijum BMB 95 iznositi 178 dinara.

Nove cene važiće do sledećeg petka, 22. avgusta. U poređenju sa prošlom nedeljom, dizel je jeftiniji za jedan dinar, dok cena benzina ostaje nepromenjena.

Suša u Srbiji: 85% reka na minimumu

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
15. avgust 2025., 20:38
 

Prognoza -
28°C
Apparent: 21°C
Pritisak: 1018 mb
Vlažnost: 45%
Vetar: 2 m/s E
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top