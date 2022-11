„Gnezdo“ obeležilo peti rođendan – Godina „umrežavanja”

Alternativni kulturni centar Gnezdo, koji je nedavno bogatim i raznovrsnim programom proslavio peti rođendan, u godini iza sebe uspešno je sproveo brojne projekte. Uključivanje široke zajednice korisnika, koji će Gnezdo koristiti kao slobodan resurs, plan je na kom se trenutno radi, a do kraja godine nas očekuje performans „Najkraća senka”, te koncert grupe „Dram”.

U želji da se kroz javni prostor iskažu autentična osećanja, društveno pozitivne vrednosti i konstruktivna kritika, nastalo je „Gnezdo”, jedinstven kulturno-umetnički centar, koji neguje drugačije sadržaje i ceni originalnost i kreativnost svakog pojedinca.

– Mislim da svi ljudi maštaju o drugačijim javnim prostorima, a razliku pravi taj momenat kada iz nje zakoračimo u realnost i probamo da stvorimo nešto najbliže toj slici. U naziv centra smo želeli da unesemo ono što je najvažnije, a to je da je on „alternativan”, odnosno da nudi drugačije pristupe, modele i sadržaje od onih na koje je društvo naviklo. Rekli smo da je „kulturni centar” kako bismo odmah stavili do znanja da se bavimo kulturom i obuhvatamo široku lepezu programa, da je prostor multimedijalan i da je vezan za određene vrednosti, te da samim tim nije klub i nije kafana. „Gnezdo” govori o sigurnosti njegovih korisnika i korisnica, ušuškanosti, bezbednom mestu za različitost i autentičnost – rekla je osnivačica Alternativnog kulturnog centra „Gnezdo“, Kaća Dimitrijević.

Popuštanje korona mera, koje je „Gnezdo“ s nestrpljenjem čekalo, pokrenulo je brojne saradnje i poslovne prilike. Usledila su dugo očekivana druženja, te stvaranje novih prijateljstava i dragocenih iskustava.

– Na samom početku godine krenuli smo da radimo na projektu „Ka zajedničkoj održivosti nezavisnih kulturnih centara”, na kome su nam parteri KC Magacin iz Beograda i AKC Poligon iz Kosjerića. Taj projekat finanisra Vlada Švajcarske a sprovodi Hartefakt fond. Ovaj projekat nam je jako značio zbog mogućnosti za razmenu zaposlenih u centrima, povezivanje, učenje i razmenu iskustava, što je jako bitno kada radite van institucija. Imali smo priliku da predstavimo Gnezdo i na Ohridu, u okviru programa Kooperative – regionalne platforme za kulturu, gde smo upoznali jako puno divnih ljudi koji se bave kulturom u celom regionu, a i da dobijemo podršku TEH Europe Halles, evropske mreže nezavisnih kulturnih centara. Ovo je, definitivno, godina umrežavanja – objasnila je ona.

„Gnezo” je nedavno, uz raznovrstan i bogat program, proslavilo peti rođendan, okupivši veliki broj posetilaca.

– Bilo nam je divno, zaista, veliko hvala svima koji su sa nama proslavili ovaj rođendan! Izuzetno smo zadovoljni programom, trudili smo se da on predstavi sve ono što Gnezdo jeste i čime se bavi, pa su gledaoci imali priliku da vide deo festivala “Na sopstveni pogon” Asocijacije NKSS, predstavu Marija Ručara u izvođenju Hleb teatra i Indigo CEKOM iz Zrenjanina. Tu je i otvaranje izložbe mlade autorke Aleksandre Veljković, glumačke vežbe mladih iz Gnezda. Posebno bih istakla tribinu „Položaj umetnica i radnica u kulturi i značaj povezivanja na nezavisnoj sceni”, kao našu težnju da uvek stvorimo prostor za dijalog i razmenu mišljenja, kao i međusobnu podršku. Koncert „Skijaš i Jeti” je bio šlag na našoj torti, čiji ukus je za pamćenje – kazala je naša sagovornica.

Prema njenim rečima, vođenje jednog „alternativnog” kulturnog centra je puno izazova.

– Ceo sektor kulture je u nezavidnoj poziciji, a kada je reč o nezavisnim kulturnim centrima, stvar postaje još složenija, imajući u vidu da postoji prostor koji mora da se održava, redovni troškovi, zajednica ljudi između kojih je potrebno urediti odose, planiranje programa, pronalaženja finansija.

Problema i prepreka u radu je puno, a zbog mnoštvo obaveza na poslu i kod kuće ostaje malo vremena za vlastito bavljenje umetnošću:

– Kada govorimo o meni lično, najveći izazovi leže u nemogućnosti da, u ovom trenutku, neke od poslova koje obavljam delegiram dalje, i u svom rasporedu oslobodim prostora za bavljenje sopstvenom umetničkom produkcijom, koja najviše trpi. Imajući u vidu da sam i mama dvoje dece, nestabilnost moje profesije, projektno finansiranje, nepostojanje striktnog radnog vremena, sve su to problemi sa kojima se nekih dana nosim bolje, a drugih ne tako dobro.

Plan za budućnost je formiranje što šire zajednice korisnika, kako organizacija, tako i pojedinaca, a naročito mladih, koji će Gnezdo koristiti kao slobodan resurs:

– Na taj način želimo doprineti razvoju i trajnoj održivosti organizacija civilnog društva koje se bave kulturom, umetnošću i društvenim delovanjem, ali i dovesti do većeg stepena uključivosti mladih u procese upravljanja, odlučivanja i kreiranja programa, kako bi izrasli u osnažene, odgovorne, samosvesne i tolerantne ljude koji će se angažovati u daljem razvoju zajednice u kojoj žive – dodala je ona.

Već neko vreme se radi na Pravilniku korišćenja prostora, koji ima za cilj da potencijalnim korisnicima bliže objasni šta je „Gnezdo”, te olakša njihovo uključivanje.

– Stekli smo utisak da ljudi često ostaju u nedoumici oko toga čime se mi zapravo bavimo i kome je namenjen prostor. Želimo da pravilnik učinimo javno dostupnim, što bi trebalo da ide pod ruku sa pravljenjem sajta, ali do sada sa njim nismo imali puno sreće. Do kraja godine planirano je da se realizuje performans „Najkraća senka” pobednice našeg nagradnog konkursa, umetnice Danijele Vučković, i ovaj događaj sa nestrpljenjem čekamo. U planu nam je intenzivniji rad sa mladima, kako bismo videli na koje sve načine možemo da ih uključimo u rad prostora, a tu je i koncert grupe „Dram” sredinom decembra, indi sint pop benda iz Beograda, kada govorimo o muzici – najavljuje naša sagovornica.

FOTO: AKC Gnezdo