U vanrednom, 23. kolu Prve lige Srbije, u četvrtak se u Kruševcu sastaju Trajal i Jagodina, direktni rivali u borbi za opstanak

Nakon što su u poslednja dva kola prvoligaškog karavana osvojili samo jedan bod, u Kruševcu protiv Dinama iz Vranja posle čega su pretrpeli poraz u Dobanovcima od Budućnosti, fudbalere Trajala u četvrtak očekuje utakmica protiv GFK Jagodine, koja predvodi grupu timova iz tzv. zone ispadanja. U istoj je i Trajal, sa dva boda manje i na dve pozicije niže.

Šef stručnog štaba Trajala Goran Lazarević kaže da je pred ekipom važan meč i da je svaki bod bitan, pa očekuje dobru igru svojih igrača.

– Jagodina je slabije stratovala u drugom delu, ali to ne treba da bude iznenađenje, nema favorita na nijednoj utakmici. Sve je otvoreno do kraja, dosta bodova je u opticaju. Jagodina je dobar tim koji zna da se takmiči, zna da igra, stabilan je i fizički moćan. Potrudićemo se da osvojimo bodove koji su nam jako bitni, posle poraza u Dobanovcima koji nismo zaslužili došli smo u situaciju da ne smemo da se opustimo. Mislim da su i igrači to shvatili, da znaju svoje obaveze i šta se od njih očekuje, da napokon pružimo dobru igru i osvojimo neophodne bodove.

Kapiten Trajala Milan Gašić kaže da je pred igračima nimalo lak zadatak, ali da će se svako potruditi da pruži svoj doprinos borbi Trajala za opstanak u ovom rangu takmičenja.

– Svaki igrač će sigurno dati sto posto od sebe. Prvo od čega moramo da krenemo je da utakmice kod kuće dobijamo, nemamo više prava na neki veći kiks. Fudbal se, na kraju krajeva, igra za bodove, svesni smo stanja na tabeli, dobro radimo i očekujemo da sve to krene kako treba i da počne da nam se vraća.

Utakmica se igra u četvrtak, od 15 sati, na Gradskom stadionu u Kruševcu.

S.M.

FK Trajal dočekuje Jagodinu: Nemamo pravo na kiks!

U vanrednom, 23. kolu Prve lige Srbije, u četvrtak se u Kruševcu sastaju Trajal i Jagodina, direktni rivali u borbi za opstanak Nakon što su u poslednja dva kola prvoligaškog karavana osvojili samo jedan bod, u Kruševcu protiv Dinama iz Vranja posle čega su pretrpeli poraz u Dobanovcima od Budućnosti, fudbalere Trajala u četvrtak očekuje utakmica protiv GFK Jagodine, koja predvodi grupu timova iz tzv. zone ispadanja. U istoj je i Trajal, sa dva boda manje i na dve pozicije niže. Šef stručnog štaba Trajala Goran Lazarević kaže da je pred ekipom važan meč i da je svaki bod bitan,…