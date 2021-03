U Kovid ambulanti stanje nepromenjeno

Broj pacijenata koji se javljaju u kruševačku Kovid ambulantu sličan je kao i prethodnih nedelja, a među pacijentima je sve više onih sa težom kliničkom slikom

Iako je u odnosu na prošlu nedelju broj pregleda u Kovid ambulanti neznatno manji, i dalje se javljaju pacijeti sa težom kliničkom slikom.

Kako kažu u toj ambulanti, sve je više pacijenata koji na kontrolne preglede dolaze sa pogoršanjem kliničke slike.

– Pacijenti nam se vraćaju na kontrolu ranije je im i nakon uvođenja terapije ne spada temperatura, otežano dišu, imaju kratkak dah. Dosta je i onih koji imaju promene na plućima i u zavisnosti od kliničke slike, upućujemo ih na bolničko lečenje – kažu u toj ambulanti.

Kako navode, podjednako je javljaju sve starosne strosne strukture, s tim da je najviše zastupljeno radno aktivno stanovništvo. Mlađi od 30 godina uglavnom imaju blažu klničku sliku, dok se teže kliničke slike javljaju kod starijih i sugrađana srednje životne dobi.

Iz Kovid ambulante apeluju na građane da se ne opuštaju nakon imunizacije.

– Stiče se utisak da se ljudi previše opuste nakon što prime vakcinu. Trebalo bi da znaju da i posle druge doze moraju da se pridržavaju svih propisanih mera prevencije, jer i nakon tog perioda treba da prođu dve do tri nedelje kako bi se stekao imunitet – poručuju lekari.

Inače, u Kovid ambulanti tokom vikenda obavljeno je oko 420 pregleda, a prvog dana ove nedelje nešto manje od 400. Podjednako je prvih i kontrolnih pregleda, a dnevno se uradi od 120 do 140 testova, 50-tak PCR i do 90 brzih antigenskih. Broj pozitivnih razlikuje se iz dana u dan, nekada to bude manje od trećine, a nekada više od polovine.

Kovid ambulanta radi svih sedam dana u nedelji od 7 do 17 časova, a nakon tog vremena pacijenti se javljaju Službi hitne medicinske pomoći.

Sutra (24.mart) će biti tačno godinu dana od kada je u Kruševcu sa radom otpočela Kovid ambulanta.

