Održano takmičenje recitatora u Beogradu

Međunarodna organizacija slepih Kruševac je na takmičenju recitovanja u Beogradu od ukupno šest dodeljenih nagrada osvojila dve zahvaljujući Jakovu Šutanovcu koji se našao na prvom i Nini Miletić na drugom mestu u svojim kategorijama

Savez slepih Srbije je povodom Svetskog dana knjige i dana rođenja Filipa Višnjića, šesnaesti put po redu organizovao takmičenje slepih i slabovidih osoba u recitovanju pod nazivom “Kaži, ali lepo” .

Na takmičenju su učestvovale slepe i slabovide osobe iz Srbije koje imaju dara za recitovanje, a recitovanje je ocenjivao tročlani stručni žiri, dva književnika , Ivana Nešić, Stefan Tićmi i glumac Đorđe Mišina.

Takmičari su bili podeljeni u tri kategorije, a Međuopštinska organizacija slepih Kruševac je u svakoj kategoriji imala predstavnika, i to Jakova Šutanovca u najmlađoj grupi do 11 godina, Sofiju Milićević do 18 i Viktoriju Dragić i Ninu Miletić u grupi za punoletne, tj. za članove sa preko 18 godina.