Fudbaleri Napretka najavljuju treću pobedu

U sedmom kolu Mozzart Bet Super lige Srbije Čarapani sutra (subota, 20:30 časova), na stadionu Kolubare u Lazarevcu, dočekuju OFK Beograd

Sa šest bodova u prethodna dva kola fudbaleri kruševačkog superligaša su se probili u gornji deo tabele, a žele da ostanu na pobedničkom koloseku i upišu tri boda i protiv beogradskih Romantičara.

– Posle dve pobede, posebno posle one velike nad Vojvodinom, sada se lakše diše. Pričali smo već da je atmosfera u našoj svlačionici uvek dobra, igrači su sada sebi napravili jedan sjajan ugođaj, oni su i najzaslužniji za svaki uspeh, ali mene najviše interesuje atmosfera na treningu. Momci su izvanredno radili, imali smo vrhunsku radnu nedelju i sa puno optimizma i dobre nade čekamo sledeću utakmicu. OFK Beograd, po meni, van takozvanih velikih klubova, se najjače pojačao u ovom prelaznom roku. Radi se o jednoj iskusnoj i kvalitetnoj ekipi i sa puno respekta ulazimo u predstojeći duel. Ali, imamo i mi toliko toga da kažemo na terenu, želimo da dokažemo da prethodne pobede nisu samo jedan bljesak, već da je to ta ekipa o kojoj sam pričao na početku, i kad nije bilo rezultata, i kad su mnogi sumnjali. Ova ekipa ima karakter, ima moć, potencijal i to su pokazali, a ništa manje ne očekujem ni sutra, pa da odemo na pauzu u dobrom raspoloženju – istakao je na današnjoj konferenciji za medije šef Napretkove struke Goran Stevanović.

Kapiten Nebojša Bastajić je van stroja zbog povrede, a ne može stručni štab da računa ni na suspendovanog Marka Šarića…

– Ne volim da pričam o problemima i za mene je ekipa koja je na terenu najbolja. Bastajić je bio u odličnoj formi, nadošao, kako mi terneri imamo običaj da kažemo, na nesreću – povredio se. Šarić je dao dva gola, doneo bod protiv IMT – a, protiv Vojvodine sva tri i time sve rekao. Nažalost, napravio je taj gest s kojim se ne ponosi niko od nas, ni on sam i bićemo bez njih dvojice, ali ponavljam – najbolji su oni koji idu na put, koji će istrčati na teren i siguran sam da će na najbolji način odgovoriti obavezama – podvlači trener Stevanović.

Defanzivac Uroš Ignjatović je takođe optimista:

– OFK Beograd je veliki klub, svetle tradicije, ima danas dobru ekipu. Dobro smo ih skautirali, upoznati smo sa njihovom vrlinama, sa željom da ih neutrališemo, ali i manama, koje ćemo pokušati da iskoristimo. Uz dogovor iz svlačionice, uz veliku energiju i zalaganje na terenu, mislim da ćemo posle utakmice srećni i zadovoljni otići na pauzu.

Posle utakmice sa OFK Beogradom predstoji dvonedeljna pauza u šampionatu, zbog obaveza reprezentativnih selekcija. Potom će Kruševljani na megdan Crvenoj zvezdi, a u devetom kolu će, protiv Mladosti iz Lučana, prvi put zaigrati na svom terenu, na novoj hibridnoj podlozi.

S.M.