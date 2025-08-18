Fudbal: Startovali zonaši

Ovog vikenda startovalo je prvenstvo u Zoni Zapad, gde se takmiče klubovi sa teritorije Rasinskog i Pomoravskog okruga

Ligu čini ukupno 12 ekipa, od toga sa teritorije Rasinskog okruga stiže pet timova: Jastrebac (Veliki Šiljegovac), Župa (Aleksandrovac), OFK Kopaonik (Brus), Vinogradar (Zleginje) i Sloga (Ćićevac).

Na kraju prvenstva prvoplasirana ekipa prelazi u Srpsku ligu Istok, dok poslednjeplasirana ekipa ispada u nizi rang takmičenja i ligu napušta još onoliko ekipa kolko ispadne iz Srpske lige Istok, a pod uslovom da su sa teritorije Rasinskog i Pomoravskog okruga.

Rezultati 1.kola: Sloga (D) – Orlovi 2:1, Mladi Borac – Jastrebac 3:2, SFS Borac – Župa 2:2, Radnički – Napredak 3:1, Vinovradar – Lugomir 5:1, Sloga (Ć) – OFK Kopaonik 3:3

Parovi 2. kola (23/24.08.): Župa – Jastrebac, SFS Borac – Vinogradar, Napredak – Mladi Borac, Orlovi – Radnički, OFK Kopaonik – Sloga (D), Lugomir – Sloga (Ć).