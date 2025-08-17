Fudbaleri Napretka remizirali u Kragujevcu

U petom kolu Mozzart Bet Super lige Srbije Čarapani su u Kragujevcu, u utakmici bez golova, podelili bodove sa Radničkim 1923

Domaćin je imao inicijativu od početka utakmice, a jedina šansa u prvom poluvremenu viđena je u 27. minutu, kada je zapretio Balde sa desetak metara, ali u presudnom trenutku ga je izblokirao Miletić. U finišu prvog dela kragujevačkog duela krenuo je u napad Vidakov, faulom ga je zaustavio Šubert na dvadesetak metara od gola, a pošto je bio poslednji igrač u odbrani – dobio je crveni karton.

Krenuli su od starta drugog dela utakmice fudbaleri Radničkog 1923 u još žešću ofanzivu i opasno pretili u nekoliko navrata. Golman Balević je u 54. minutu odlično intervenisao ispred Petkoski Cimbaljevića, a nakon kornera koji je usledio imao je mladi čuvar mreže i sreće, pošto je Simović sa ivice peterca pogodio prečku. Odbila se lopta na gol – liniju, a potom postala Balevićev „plen“. Imao je Vidakov šansu u 73. minutu da promeni rezultat, ali iz odlične pozicije tukao je pored gola.

Na suprotnoj strani, dva minuta kasnije, imali su Napretkovi fudbaleri dva uzastopna kornera, ali bez željenog efekta, a četiri minuta kasnije i dobru priliku da kazne sve promašaje domaćih. Kontra „tri na dva“, međutim, nije završena na pravi način.

U samom finišu na ozbiljnim iskušenjima bila je gostujuća odbrana, ali iako su Kruševljani više od 50 minuta imali igrača manje na terenu, uspeli su da se odbrane i upisali na kraju treći ovosezonski remi.

U sledećem kolu , u petak, 22. avgusta (19 časova) Napredak gostuje u Ivanjici, kod Javora.