Deo Rasadnika i selo Modrica bez vode

Postavljeno: 18.08.2025

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h , bez vode će ostati potrošači u sledećim delovima grada:

Rasadnik – Kralja Aleksandra Ujedinitelja (od broja 32 do 38) i Modrica – Novo naselje.

