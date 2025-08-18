Deo Rasadnika i selo Modrica bez vode
Postavljeno: 18.08.2025
Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h , bez vode će ostati potrošači u sledećim delovima grada:
Rasadnik – Kralja Aleksandra Ujedinitelja (od broja 32 do 38) i Modrica – Novo naselje.
