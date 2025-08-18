MZ Meševo: Javno nadmetanje

Za izdavanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Mesne zajednice Meševo na određeno vreme do 5 (pet) godina uz mogućnost produžetka ugovorenog roka još samo jednom na period do pet godina:

Poslovni prostor ukupne površine 104,05m2 (prodajni prostor 65,35m2 i magacinski prostor 38,70m2), koji se nalazi u zgradi Doma kulture u Meševu, po početnoj ceni od 98,75 dinara po m2 za poslovni prostor-prodajni prostor, tako da je ukupna početna NETO zakupnina i garantni iznos za uplatu 6.450,00 dinara. Najmanji iznos ,,korak“ za podizanje licitacije je 300 dinara (Garantni iznos se odnosi na zakup za površinu prodajnog prostora). Ko izlicitira poslovni prostor-prodajni prostor stiče uslov za zakup i magacinskog prostora što će naknadno biti uračunato u ukupnu cenu mesečnog zakupa za ceo poslovni prostor.

Poslovni prostor se izdaje u viđenom stanju, za obavljanje uslužne trgovinske i prehrambene delatnosti. Adaptaciju prostora za potrebe obavljanja delatnosti snosi zakupac.

Zakupac se obavezuje da snosi troškove električne energije. Brojilo za električnu energiju biće prebačeno na zakupca.

Javno nadmetanje održaće se dana 26.08.2025. godine sa početkom u 18 časova u prostorijama mesne zajednice Meševo.

Ako prva licitacija ne uspe druga će se održati za sedam dana, odnosno 02.09.2025. godine pod istim uslovima.

Lica koja učestvuju na Javnom nadmetanju moraju uredno popuniti Prijavu za učešće na javnom nadmetanju. Prijavu popunjavaju na dan održavanja javnog nadmetanja.

Uredna i potpuna prijava treba obavezno da sadrži:

– Za preduzetnike: ime i prezime, adresu, broj lične karte, jedinstven matični broj građana, naziv radnje, matični broj

– Za pravna lica: naziv i sedište

– Overenu kopiju rešenja o upisu radnje, odnosno pravnog lica u registar nadležnog organa

– Overenu kopiju rešenja o dodeljenom PIB-u

– Overenu kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, ukoliko je u sistemu PDV-a

– Dokaz o uplati depozita i broj računa za vraćanje istog

– Punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave

Pravo na učešće u postupku Javnog nadmetanja ima privredni subjekt pod uslovom da je kod nadležnog organa registrovan za obavljanje poslovne delatnosti koja se može obavljati u poslovnom prostoru koji se daje u zakup i da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti za čije obavljanje je poslovni prostor namenjen. Učesnici na Javnom nadmetanju obavezni su da Komisiji na uvid dostave Rešenje o registraciji delatnosti u originalu kao i dokaz o uplati garantnog iznosa. Garantni iznos se može uplatiti sa računa poslovne banke na tekući račun Mesne zajednice Meševo 840-220645-24, po modelu 97, s pozivom na broj odobrenja 7205205546. Licitantima koji ne izlicitiraju poslovni prostor, garantni iznos će biti vraćen na račun sa koga je i uplaćen u roku od 8 dana od dana javnog nadmetanja.

Učesnik nadmetanja koji izlicitira poslovni prostor obavezan je da isplati celokupan izlicitirani iznos sa obračunatim PDV, uplatom na tekući račun Mesne zajednice. Ukoliko to ne učini, nadmetanje se nastavlja učešćem ostalih prisutnih učesnika.

Prilikom zaključenja ugovora učesnik nadmetanja je obavezan da kao instrument obezbeđenja plaćanja položi 3 blanko menice i jednu ličnu menicu vlasnika odnosno osnivača, čiju isplatu garantuje stalno zaposleni žirant polaganjem lične menice ili položi bankarsku garanciju na iznos od 36 bruto zakupnina u korist zakupodavca. Ukoliko lokal izlicitiraju preduzetnici strani državljani, odnosno privredno društvo čiji su osnivači strani državljani, obavezno je da pre zaključenja ugovora položi garantni iznos u visini 3 mesečne bruto zakupnine, koje će se zakupcu vratiti po prestanku zakupa u nominalnom iznosu.

Mesna zajednica „Meševo“

Predsednik Saveta

Mihajlo Milosavljević s.r.